On fait le point sur les les ruches connectées pour mieux préserver les abeilles à Monaco

Dans les jardins de la Fondation Prince Albert II, le bourdonnement d’abeilles se fait entendre au loin. Des milliers d’individus virevoltent autour de la ruche et viennent butiner les fleurs avoisinantes. "Selon les saisons, on en dénombre entre 30.000 et 50.000, chiffre Emmanuel Calça, directeur administratif et financier de la FPA2. Elles se portent très bien et sont même à l’étroit. On a dû rajouter des hausses."

L’habitat de ces sentinelles de l’environnement présente une particularité: il est connecté et bourré de capteurs. À l’intérieur, ceux-ci collectent de précieuses données pour étudier les activités et le quotidien de ces insectes: l’augmentation ou la diminution de la masse de la ruche ainsi que l’hygrométrie, autrement dit l’humidité relative. Le tout est mis en relation avec la date, l’heure, la luminosité et la température. Et comme la technologie ne saurait remplacer l’expertise humaine, le suivi in situ des agents de la direction de l’aménagement urbain est aussi assuré.

Une espèce menacée par bien des dangers

Le dispositif innovant de ruches connectées, que le prince Albert II a pu découvrir ce vendredi, a émergé des Assises du numérique éducatif en avril 2019. Car, ici, il est bien question d’éducation, les collégiens et lycéens de la Principauté étant parties prenantes de ce projet porté par sept professeurs et laborantin.

"Les collégiens de Charles-III ont étudié et assemblé les ruches. Ceux du club de sciences de l’Institution François-d’Assise-Nicolas-Barré ont pu assembler, programmer et installer dans les ruches encore vides les dispositifs permettant la collecte de données", développe la direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Après la ruche connectée de la FPA2, première à avoir été mise en service, trois autres installations ont été positionnées au Jardin Exotique, au Musée des timbres et des monnaies ainsi qu’à La Turbie. Toutes ont été colonisées en avril 2022.

Du fait de la fragilité de l’espèce, menacée par bien des dangers dont le frelon asiatique, ces trois-là ont, un temps, périclité. Qu’importe, les agents de la DAU ont profité de la vitalité de la ruche de la FPA2 pour prélever des alvéoles de futures reines, accompagnées d’une partie des abeilles, pour les installer dans deux autres ruches du dispositif. Reste, désormais, à savoir si l’une des reines arrivera à maturité pour prendre la tête d’une nouvelle colonie.

Fin 2022, les élèves associés au projet avaient pu collecter le miel récolté durant l’été dans les locaux de la DAU. Une belle récompense pour avoir consacré du temps et de l’énergie à mieux les connaître et les préserver. Les pots sont aussi distribués aux scolaires visitant les installations de la DAU et au moment des APIdays.

Une nouvelle ruche bientôt assemblée?

Le projet ne s’arrête pas là. Les élèves en lycée général analyseront les constituants du miel et ceux de la voie professionnelle "hôtellerie-restauration" créeront un quiz en ligne sur les abeilles et étudieront les appellations d’origine protégée (AOP). Une nouvelle ruche sera également assemblée. "En ligne de mire, explique la DENJS, l’animation d’un stand des APIdays, accompagnée de présentations numériques des activités menées et des résultats obtenus."