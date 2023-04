Nouvel arrêté d'abattage d'un ours après l'attaque d'un promeneur en Italie

L'arrêté signé par le président de la province autonome du Trentin, Maurizio Fugatti, prévoit "le prélèvement, par abattage, de MJ5", indique un communiqué.

Identifié grâce à l'analyse des traces génétiques laissées sur la victime, l'animal avait attaqué un homme le 5 mars sur un sentier de la vallée du Rabi, le blessant au bras et à la tête.

Son euthanasie, a fait valoir la province, est "justifiée par la nécessité de préserver la santé et la sécurité publique" dans la région montagneuse et boisée du Trentin, où la population des ours est estimée à environ 120 individus.

Cette annonce risque de souffler sur les flammes de la discorde en Italie, où les ONG de défense des animaux dénoncent avec virulence la gestion de la faune sauvage par les autorités locales du Trentin.

Celles-ci ont capturé dans la nuit de lundi à mardi l"ourse "JJ4", qui avait attaqué et tué le 5 avril un joggeur de 26 ans, Andrea Papi, sur la commune de Caldes.

L'objectif de la province est d'euthanasier la femelle, mais le tribunal administratif de Trente a provisoirement bloqué l'arrêté.

Par ailleurs une réunion avec les élus du Trentin et le ministre de l'Environnement Gilberto Pichetto doit se tenir vendredi à Rome pour étudier un plan de déplacement de dizaines d'ours du Trentin, sans que leur destination ait été encore précisée.