1.180 chiens de race réunis sous le chapiteau de Fontvieille ce week-end à Monaco: la présidente de l'événement Mélanie-Antoinette de Massy se confie

Cevendredi, à quelques heures de l’ouverture de l’Exposition canine internationale de Monaco, sous le Chapiteau de Fontvieille, ce n’est pas dans son bureau qu’il fallait chercher la présidente de l’événement et de la Société canine de Monaco, Mélanie-Antoinette de Massy, mais au plus près de ses équipes sur site. Sa « famille » comme aime à l’appeler celle qui à 3 mois participait à sa première Expo dans les bras de sa grand-mère, la princesse Antoinette, avant d’épauler sa maman, la Baronne Elizabeth-Ann de Massy.

À peine le Rolex Monte-Carlo Masters terminé, sa présidente affronte un autre défi de taille en accueillant 1 180 chiens de race et leurs éleveurs ce week-end, pour un concours qui fait référence à l’international depuis sa création en 1927 par la princesse Charlotte. Son secret pour maintenir le standing de l’événement ? L’humain. "Mon bureau est toujours ouvert, tous mes collaborateurs savent qu’ils peuvent venir me voir directement, que ce soit pour un souci au travail ou plus personnel. Ma grand-mère était comme ça aussi : priorité à l’humain. Et ma mère m’a appris à avoir toujours avoir une vision et des idées sur le long terme."

Accueillir 1 180 chiens de 26 pays et leurs éleveurs sur un week-end, quel défi encore cette année ! Comment se prépare cet événement phare pour vous ?

C’est un travail de toute l’année. Le chapiteau fait 2.000 m2 et nous avons besoin de 4.000 m2 de structures pour accueillir ce nombre des chiens, donc nous rajoutons des tentes et il y a toute une partie technique qui se prépare en amont. La décoration est colossale également. Après l’expo, il y a beaucoup de travail administratif pendant deux ou trois mois parce que la plupart des chiens qui participent reçoivent des diplômes, soit le CACM monégasque, soit le CACIB qui est un diplôme international.



Au-delà du concours, l’Exposition canine est un événement grand public où l’on peut faire des découvertes…

Il y a des races plus connues ou à la mode mais il y a également des centaines de races homologuées par la Fédération canine internationale que nous faisons découvrir. Chaque année, c’est ma grand-mère qui avait créé cela, nous organisons aussi une "Spéciale" où nous rassemblons quatre à cinq races du même groupe pour les mettre à l’honneur. Cette année il y aura notamment le berger américain miniature. La race n’est pas toute nouvelle mais elle n’était pas encore homologuée l’an passé.



En ce week-end de couronnement du roi Charles III, vous mettez également à l’honneur des Welsh Corgis Pembrokele, rendus célèbres par la reine Elisabeth II…

C’est un petit clin d’œil à sa maman [sourire].

"Je ne peux pas envisager ma vie sans mon chien"



La reine d’Angleterre qui, selon ses proches, devait le secret de sa sérénité en partie à son amour pour ses chiens… Et vous qui avez grandi entourée de chiens, quelle place occupent-ils ?

Il y avait des chiens et des joueurs de tennis [rires]. Les chiens ne vous jugent pas et ont un amour pour leur maître et les gens qu’ils aiment absolument ineffables. Il y a une simplicité, une sincérité et une honnêteté dans la relation que l’on peut avoir avec un animal. Ils apportent une joie de vivre, un soutien et un réconfort très particuliers. Plus personnellement, mon chien Stanislas [un teckel nain, ndlr] a été très important dans ma vie. Les derniers mois de la vie de ma mère, il lui a apporté énormément de bonheur et de réconfort. Elle l’a adoré. Et pouvoir continuer de m’occuper de ce chiot a été fondamental. Il a partagé avec moi un moment significatif. Il vient absolument partout avec moi, je ne peux pas envisager ma vie sans lui. Un chien peut jouer la comédie de temps en temps mais il ne vous trahit jamais.



L’Exposition canine est d’ailleurs une histoire de familles, de lignées, de passion qui se transmet…

Oui, chez les éleveurs et chez les chiens, puisque ce sont souvent les enfants d’un chien champion mis en couple avec un autre champion pour créer une lignée. C’est pour cela qu’avec ma mère nous avons tenu il y a plusieurs années à créer, en parallèle de la compétition internationale, des catégories à part avec les « Minor Puppies », qui sont des chiots de 3 à 6 mois, les « Puppies » de 6 à 9 mois, les « Jeunes » de 15 à 18 mois, et les Vétérans de 7 ans et plus. Cela permet notamment aux chiots de se former. Les éleveurs apprécient beaucoup car toutes les expos ne le font pas. Les chiots sont encore un peu patauds mais ils apprennent.



Quel rang occupe l’Exposition canine de Monaco sur le circuit international ?

La plus prestigieuse est Crufts en Angleterre, qui est un peu l’équivalent de Wimbledon pour le tennis. Comme notre Expo est un peu l’équivalent du Masters de Monte-Carlo puisque nous sommes l’une des plus anciennes expos canines au monde et que notre diplôme est l’un des plus recherchés, de par la qualité de nos juges et la qualité des chiens aussi. Ils vont d’expo en expo et sont des chiens de carrière.

"Je n’aime pas garder les animaux en cage à la maison"



Comment expliquer une telle passion dans votre famille ? Votre grand-mère, la princesse Antoinette, a eu jusqu’à une soixantaine de chats…

Tous les membres de ma famille ont une passion pour les animaux et les chiens. Depuis qu’on est né on a toujours été entouré par les animaux, et comme on a toujours connu cette relation particulière on en a toujours besoin. En grandissant, on se rend compte de la sincérité de l’animal, qu’il ressent vraiment la douleur physique et émotionnelle. J’ai eu des chiens, des chats, des lapins, des oiseaux,...



Des animaux exotiques aussi ?

Non. Enfant j’ai voulu un serpent un moment mais ma mère n’était pas enchantée par l’idée [rires], d’autant que je n’aime pas garder les animaux en cage à la maison donc les lapins couraient partout, les oiseaux entraient et sortaient.



Un long combat familial est en passe d’avancer avec la pose de la première pierre de la SPA à Peille. Est-ce un soulagement ?

Cela a été un très gros combat, surtout mené par ma mère. Je regrette qu’elle n’ait pas pu être présente pour voir tout cela se réaliser car cela a été compliqué pendant de très nombreuses années, à la fois à Èze où nous sommes toujours, et pour trouver une commune qui a l’espace et accepte d’avoir un chenil.

"Nous avons toujours travaillé en binôme maman et moi"



Qu’est-ce que cela va changer ?

Très simplement, l’accueil des animaux (essentiellement des chiens et chats), de pouvoir les accueillir correctement. Le personnel du Refuge l’Abri est dévoué et a toujours fait son maximum mais, là, d’avoir des structures d’accueil dignes de ce nom, correctes, c’est vraiment important.



Avez-vous un plan d’action défini avec la princesse Charlène, présidente de la SPA ?

La priorité, ce sont les travaux. Poser la première pierre c’est bien, mais en attendant nous sommes toujours à Èze. Ce que nous attendons tous, c’est de voir les locaux et pouvoir déménager car cette situation n’est plus possible depuis des années et c’est pour cela que ma mère alertait.



Vous poursuivez l’œuvre de votre mère également au Monte-Carlo Country Club. Avez-vous déjà mis votre propre patte ?

Je veux faire perdurer l’œuvre de la vie de ma mère et il y a beaucoup de projets que nous avions ensemble. J’ai toujours vécu avec elle et j’étais sa vice-présidente depuis 2008. Je l’ai représentée seule pour la première fois à 16 ans, puis sur des rencontres de Coupe Davis et autres déplacements. Mais les rénovations au Country Club cette année, c’est vraiment ma patte. Dans le choix des couleurs et des matériaux par exemple. Sur les gros projets en cours, nous avons toujours travaillé en binôme maman et moi. Le nouveau directeur du tournoi, David Massey, est un ami de longue date mais c’est aussi une personne que nous avions envisagé de recruter depuis 2019 avec maman, sans nous fixer de date. Ma mère et moi nous vivions ensemble. C’était ma meilleure amie, ma confidente, c’était mon tout.