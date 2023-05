One Voice accuse Marineland de vouloir vendre ses orques au Japon, le parc répond

Le bras de fer continue entre l'association de protection des animaux One Voice et le parc Marineland d'Antibes.

Selon l'association, les quatre orques nées en captivité vont être vendues au Suma Aqualife Park, actuellement en pleine reconstruction et qui devrait être renommé Kobe Suma Sea World à la fin des travaux.

Le départ d'Inouk, Moana, Wikie et Keijo pour le Japon serait prévu pour 2024.

"Sans doute pour faire une transaction plus lucrative", One Voice accuse Marineland d'avoir "interrompu la contraception de Wikie". "Ce qui laisse présager d'une nouvelle reproduction forcée pour celle qu'il avait déjà inséminée alors qu'elle avait à peine 8 ans".

En 2019 déjà, l'association avait accusé le parc antibois de vouloir transférer les quatre animaux en Chine.

Depuis des années, One Voice milite pour que ces animaux soient relâchés dans un sanctuaire et a lancé une nouvelle pétition en ce sens.

"Nous ne confirmons pas et n'infirmons pas"

Contacté, le parc Marineland dit ne "pas confirmer, ni infirmer" cette information. Et ajoute, dans un contexte législatif renforcé par la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale, "étudier plusieurs possibilités de relocalisation" de ces animaux.

Cette loi interdit, entre autres, la détention et la reproduction en captivité des cétacés dans les delphinariums d’ici cinq ans. Soit d'ici 2026.

Il dément cependant avec fermeté avoir la volonté de "vendre". "Il n'y aura pas de transaction commerciale, c'est interdit. Vous imaginez bien qu'un parc comme Marineland qui est très surveillé ne peut pas aller à l'encontre des conventions internationales".

Concernant l'interruption de contraception de la femelle Wikie, mère de Moana et de Kiejo, Marineland affirme que cet acte a été réalisé pour des raisons vétérinaires "pour le bien-être de l'animal", comme cela a déjà été fait à plus reprises, mais en aucun cas dans une volonté de "reproduction forcée" ou encore de réaliser "une transaction plus lucrative".

Le 19 juin prochain, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, One Voice demandera une nouvelle expertise indépendante concernant Inouk et Moana qui souffriraient de "graves problèmes de santé". L'an passé, en juin, le tribunal judiciaire de Grasse avait rejeté cette demande.