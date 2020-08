Les gestes à faire et à éviter lorsque vous rencontrez un chien de troupeau

Dans tous les cas, préparez-vous à contourner le troupeau, mais il faut aussi se signaler, en tapant des mains, par exemple, pour ne pas surprendre les chiens. "Il est possible que vous ne les voyez pas, ou qu’ils ne vous voient pas. Ils sont peut-être en train de dormir, ou sont allongés dans le troupeau."



Une fois que les chiens vous ont détecté, ils vont se lever, grogner, aboyer, baver… "C’est normal, ce n’est pas parce qu’ils sont méchants, insiste Mathilda. Il est important de faire la différence entre la dissuasion et l’agression. Le chien a besoin de savoir si vous êtes un intrus et fait son travail".



Certains vont venir vers vous. Là aussi, rien d’anormal. Les chiens de protection ont très souvent une mauvaise vue et ont besoin de vous identifier. Vous devez alors vous arrêter, les laisser s’approcher en restant calme.



Ayez l’air détendu: baillez, relâchez-vous. Ne les regardez pas dans les yeux, et parlez-leur: "Bon chien", "file aux brebis"… Ce qu’ils ont l’habitude d’entendre de la part des bergers.



Au contraire, à éviter à tout prix: courir (c’est pour ça que les VTT et les trailers ont souvent des soucis). Surtout pas de bombe à poivre ou de menace avec les bâtons. Si vous arrivez à passer ainsi, ce ne sera pas le cas du groupe suivant, qui paiera pour vous.