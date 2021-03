"Les animaux sont des êtres sensibles". Ce véto-psy originaire de Toulon soigne l’âme de vos chiens et chats

Né il y a 61 ans à Toulon, Claude Béata a suivi sa scolarité au lycée Dumont d’Urville avant de faire sa prépa à Marseille et ses études vétérinaires à Lyon.

De 1985 à 2000, il tient un cabinet de vétérinaire, bd Jean-Noble avant de se spécialiser dans les troubles du comportement.

En 2003, il décroche le titre de spécialiste lorsque le collège de médecine du comportement est reconnu provisoirement… puis définitivement en 2015.

Aujourd’hui, outre l’écriture de livres et l’enseignement, il consulte à Paris (Arcueil), Lyon (Saint-Priest) et Toulon (à Ollioules).

Ils n’ont pas tous le droit de monter sur le canapé pour en parler, mais, oui, nos compagnons à quatre pattes peuvent avoir des problèmes psy. Phobie et dépression ne sont pas le propre de l’homme.

Réfutant la caricature anthropomorphique mais conscient que le sujet fait débat, le Toulonnais Claude Béata s’impose comme l’un des pionniers dans ce domaine de connaissances et multiplie les bouquins et les apparitions à la télé pour convaincre les sceptiques.

Comment définissez-vous votre métier?

Mon métier, c’est vétérinaire spécialiste en médecine du comportement.

L’un de vos combats, c’est précisément de faire connaître cette spécialité?

Oui, il y a des animaux qui sont malades d’eux-mêmes. Il ne s’agit pas de nier l’implication de l’environnement ou des relations sur leur état, mais de dire qu’il y a aussi une vulnérabilité individuelle qui fait que certains cerveaux fonctionnent très bien… et que d’autres vont mal.

Donc, que tout ne se résume pas à des problèmes d’éducation ou de relation?

Mon travail, c’est de repérer les signes chez les chiens et chats qui ne vont pas bien. J’en fais des symptômes qui veulent dire quelque chose par rapport à un neurotransmetteur, ça me permet de choisir un médicament. Et je traite avec une thérapie comportementale. Même si avec les chiens et chats, il n’y a pas de parole, il y a des signaux qu’il faut décoder. Il y a un langage.

Vous pensez qu’on a tendance à sous-estimer les capacités et les états d’âme de nos animaux domestiques?

Les animaux sont des êtres sensibles. Il n’y a plus de doute sur le fait qu’ils ont une conscience, une conscience d’eux-mêmes, des autres, de la relation, de l’environnement… Ils ont des émotions, des sentiments et même un sens de la justice.

Ce sont les prémices de la morale et de la capacité à faire différence entre le bien et le mal. Alors oui, on doit aller vers une façon de vivre avec eux différente.

À tous ceux qui peuvent encore douter de cette sensibilité, que dites-vous pour les convaincre?

Je leur dis que je suis triste pour eux mais il y a longtemps que je ne cherche plus à les convaincre parce qu’on a toutes les preuves scientifiques sur les émotions, la cognition, l’humeur… sur tout ce qui constitue un individu.

Qui vous intéresse le plus, les chiens ou les chats?

Les deux. J’ai rédigé un livre sur la psychologie du chien et mon prochain ouvrage, sera sur la folie du chat. Le chat est un grand incompris. La grande différence, c’est que le chien est un animal social. Il doit vivre avec les autres, dont les hommes. Alors que le chat n’est pas social, l’autre lui est facultatif. Il est à la fois proie et prédateur mais attention, le chat se développe aussi dans les relations et l’attachement.

Mais les problèmes des chats se décèlent moins que ceux des chiens…

Oui évidemment. En France, les chats sont deux fois plus nombreux que les chiens mais ne représentent que 10% de mes consultations. La raison, c’est qu’un chat qui ne va pas bien va souvent s’inhiber et ne plus rien faire et ça, ça ne gêne personne! Contrairement à un chien qui peut devenir agressif ou destructeur.

Y a-t-il suffisamment de vétérinaires formés à déceler les problèmes psy?

Il y en a de plus en plus mais ce n’est pas suffisant. Sur les 17.000 vétérinaires français, 2.000 ont suivi les cours de base et 180 ont le diplôme sur le comportement. Nous ne sommes que cinq Français à avoir le titre européen de spécialiste et notre matière n’est pas encore incluse dans les écoles vétérinaires. Donc, il y a encore du boulot!

Le confinement et la crise sanitaire ont-ils un impact sur la santé mentale des certains animaux domestiques?

Oui, énormément de problèmes qu’on ne peut pas réduire à un seul symptôme. Des chats ont très mal supporté par exemple que leurs propriétaires soient tout le temps au domicile. Et pour les chiens, on en a surtout vu qui ont adoré le confinement mais n’ont pas supporté le déconfinement. Ils n’ont pas aimé voir leur propriétaire reprendre le chemin du travail.

Dans votre matière, quel grand mystère vous empêche de dormir?

Je sais que les animaux ont conscience de la vie et de la mort des autres - il y a des comportements de deuil évidents -, mais je n’arrive pas à savoir s’ils ont conscience de leur propre mort. On a des exemples d’animaux qui se laissent mourir et je réfléchis donc depuis des années pour savoir comment leur poser la question.