Le projet d'hôtel vétérinaire "One Health" franchit une étape majeure dans sa réalisation à La Turbie

Nous le relations dans nos éditions de Monaco-Matin du 21 décembre à la suite d’un conseil municipal de la Turbie, et du 27 octobre lors d’une interview réalisée avec Jacques Legros, époux de Valérie Freiche, alors invité du Monaco Press Club pour un autre sujet (l’arrivée de la chaîne télévisée Monte-Carlo Riviera): un hôpital vétérinaire doté d’un concept innovant pourrait voir le jour à La Turbie d’ici peu. L’annonce de cette future implantation, inattendue au détour de cette interview, avait fait l’effet d’une petite bombe, d’autant que la Principauté de Monaco suit le dossier de près.

Ce projet vient aujourd’hui de franchir un pas vers sa réalisation. Le 7 mars, la municipalité turbiasque a en effet signé un compromis de vente, cédant aux porteurs du projet trois terrains communaux situés au hameau du Sillet, destinés à accueillir la future structure médicale.

Au-delà des frontières de la commune

Sous réserve de l’obtention du financement et du permis de construire, cette vente est réalisée au profit non pas d’une seule personne, Valérie Freiche, comme cela avait été présenté en premier lieu par la municipalité, mais d’une société civile immobilière (SCI) dénommée Immobilière de la Méditerranée dont le siège se situe à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne (94). Cette SCI, aujourd’hui portée par trois vétérinaires - dont Valérie Freiche à la tête du projet, envisage de s’implanter sur une parcelle de 10.000 mètres carrés et d’y créer un hôpital vétérinaire qui se veut totalement inédit dans son fonctionnement.

Le permis de construire doit être déposé ces prochains jours à la mairie de La Turbie. Si ce dernier est accepté dans les délais impartis, les travaux pourraient démarrer à l’automne pour s’achever d’ici à un an et demi. Dans deux ans, le centre vétérinaire pourrait ouvrir ses portes.

Il ne s’agit pas d’installer une clinique vétérinaire classique mais bien de réaliser un établissement XXL d’une surface de 2.000 mètres carrés d’où le nom d’hôpital et pas de clinique. Ce centre hospitalier de soins pour animaux portera en outre l’esprit "One Health" suivant une méthode de travail nouvelle et un concept né notamment avec la crise sanitaire du Covid-19.

L’esprit "One Health"

L’esprit "One Health" veut qu’une seule santé, celles de l’animal, de l’homme et de la planète, soit travaillée, main dans la main, avec tous les acteurs impliqués et, ainsi, créer un lien et des passerelles entre la médecine animale et la médecine humaine, mais également avec les soins qui peuvent être apportés à la nature. Plus précisément, selon une contribution rendue publique du conseil scientifique Covid-19 et publiée voici un peu plus d’un an, ce concept vise à mettre en lumière "les relations entre la santé humaine, celle de l’animal et les écosystèmes et à faire le lien avec les changements globaux de notre environnement, la résistance aux microbiens et la sécurité sanitaire des aliments".

Tout en impulsant cet esprit donc, et en collaborant avec des chercheurs, l’hôpital vétérinaire proposera aussi et avant tout un centre d’urgence conséquent, ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24 ainsi que des services spécialisés pour les animaux comme la gastro-entérologie ou l’oncologie, portés par des vétérinaires pointus dans leur domaine. Ce lieu pourrait aussi permettre à des cas complexes de recevoir des soins qui ne sont pas facilement accessibles.

Pour mener à bien ce projet, Valérie Freiche solidement diplômée dans ce domaine, s’entoure de grands pontes du milieu médical. Pour l’instant, aucun des acteurs ne souhaite et ne peut s’exprimer, n’ayant pas reçu l’accord de l’ordre des vétérinaires pour communiquer. Ce futur hôpital vétérinaire semble aussi dépasser les frontières de la commune. Un lien avec Monaco pourrait notamment être établi et lui donner une dimension internationale.

C’est aussi au cœur du hameau du Sillet, ici sur la gauche, que sera édifié le futur pôle de co-working voulu par la municipalité qui mène ce dernier projet. Photo Jean-François Ottonello.