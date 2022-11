Le nom de votre chien est-il dans le top 10 des plus populaires en 2022?

En 2022, les dix noms les plus populaires sont Nala, Rio, Simba, Snow, Ruby, Rocky, Sky, Luna, Maya et Lucky, selon un étude et un sondage menés auprès de 1.500 propriétaires de chiens Français.

Les propriétaires qui se sont pliés à la recommandation du LOF (Livre des origines français) qui fixe chaque année la première lettre du nom des chiens de race, à savoir le "T" cette année, ont préféré Titan, Titus, Tempête, Toby et Trésor. Avec, en nouveauté, Tartine, Tulipe et Typhon.

Univers Marvel, monde du football, plats préférés...

D'autres ont décidé de lier deux de leurs passions. Ainsi, depuis cette année, des chiens vont certainement chercher la balle sous les noms de William, Pogba, Neymar et Raphaël.

Les fans de cuisine ont choisi en 2022 Poulet, Muscade, Ciboulette et Roquefort. Avec d'autres noms qui restent populaires comme Macaron, Biscuit, Chocolat, Croquette ou Bonbon.

On retrouve également du Marvel avec notamment Bruce, Hulk, Peter, Thor ou Odin.

5% passent plus de temps à choisir le nom de leur chien que celui de leur enfant

Le sondage a également révélé que la majorité des Français (60%) attendent d'avoir rencontré leur animal de compagnie avant de lui donner un nom.

5% admettent avoir passé plus de temps à choisir le nom de leur chien que celui de leur enfant. Et attention, pas question de le changer pour 97% des sondés.