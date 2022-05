Le loup réapparaît dans le Finistère après plus d'un siècle d'absence

Le grand canidé a été filmé sur la commune de Berrien, dans les monts d'Arrée, dans le centre du département, indique la préfecture dans un communiqué.

"Si la présence du loup dans le Finistère est une première depuis plus d'un siècle, l'espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion", souligne-t-elle.

Depuis le retour du loup en France dans les Alpes du Sud en 1992, l'espèce s'est installée sur les principaux massifs montagneux français. Elle est ponctuellement mais régulièrement aperçue sur des territoires éloignés du cœur de population alpin, comme ça a été le cas dans les départements de la Vendée, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique ou le Calvados, selon la même source.

L'observation réalisée dans les monts d'Arrée d'un animal seul et éloigné des zones où l'espèce est installée est caractéristique des individus en phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Les loups peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer, et ceci en quelques mois.

La rapidité de déplacement et la discrétion de cette espèce d'un point à un autre fait qu'elle peut facilement passer inaperçue le long de son trajet de dispersion. "A ce stade, cette observation dans le Finistère ne permet pas d'affirmer que le loup s'installe dans le département", indique la préfecture.

En juin 2021, l'Office français de la biodiversité (OFB) avait estimé la population de loups gris en France à 580 animaux adultes, contre 530 un an plus tôt.