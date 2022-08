Le Jardin animalier de Monaco fait face à des abandons de plus en plus fréquents d'animaux exotiques

Des comportements "inadmissibles". Bien que les soigneurs du Jardin animalier commencent à en avoir la triste habitude, la colère et l’incompréhension sont toujours aussi vives quand ils doivent accueillir de nouveaux animaux abandonnés. Souvent à l’approche de l’été.

Les abandons de cochons d’inde, de lapins et autres petits rongeurs, sont légion à l’aube des grandes vacances scolaires. Et le mois de juin donne souvent le signal des premières cessions de ces petites boules de poils. "Certains propriétaires osent même nous demander s’ils peuvent venir les récupérer en septembre. Mais une fois qu’on prend en charge un animal, on le garde pour lui prodiguer les soins adéquats", confie Laurent Peyronel, désabusé.

Un perroquet sur le bord de la route