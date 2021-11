L’association One Voice dépose plainte pour "actes de cruauté" sur une orque de Marineland

Actes de cruauté envers un animal, tenu en captivité, abandon, et exploitation irrégulière. » Tel est l’objet de la plainte déposée le 12 novembre, devant le procureur de la République de Grasse, par l’avocat de One Voice. Au nom de cette association de protection animale, Me Arielle Moreau plaide la cause d’une orque mâle: Moana, né d’une insémination artificielle il y a dix ans. "Moana est dans un état extrêmement préoccupant. Les spécialistes sont très inquiets. Il y a un problème", alerte Murielle Arnal. La présidente-fondatrice de One Voice rappelle que ces animaux, "extrêmement sensibles et intelligents", peuvent vivre aussi longtemps qu’un humain. Mais le jeune Moana n’en prendrait pas le chemin. En cause: ses conditions de vie chez Marineland, à Antibes. "La couleur de sa peau a changé"

L’association dénonce la qualité de l’eau du bassin des orques. La direction de Marineland la défend. SEBASTIEN BOTELLA / PHOTOPQR/NICE MATIN.

Cette orque souffre de longue date de lésions sous-dermiques. "Son menton est en très mauvais état (...). La couleur de sa peau a changé! Et son état empire. Or l’état délétère de l’eau est un facteur aggravant", s’alarme One Voice, dans un message transmis à Nice-Matin, ce lundi, photos et vidéo à l’appui. Pour l’association, Moana "tourne en rond dans les eaux encrassées du delphinarium vieillissant", "dans un environnement trop petit et totalement artificiel", pas assez profond, avec une "eau de piètre qualité" où il peine à communiquer. Or ce cocktail serait très nocif pour son système immunitaire. En outre, il est "la cible d’agressions de la part des orques plus âgées" - "l’un des (nombreux) problèmes de la captivité". L’association a transmis ses clichés à une biologiste marine, Ingrid Visser. Cette spécialiste néo-zélandaise des orques livre un rapport alarmant. Elle appelle à faire examiner Moana au plus vite par des experts indépendants. "Son état de santé (...) est critique, et nécessite une prise en charge vétérinaire urgents", renchérit le Dr Pierre Gallego, spécialiste des cétacés. "Allégations infondées"

One Voice plaide pour la fin des shows des orques, en attendant un éventuel transfert vers un sanctuaire dédié. DR / Nice Matin.