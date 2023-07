L'association L214 épingle un nouvel abattoir: mais que sont devenus les précédents établissements dénoncés?

Depuis 2007, l'association L214 a réalisé 24 enquêtes dans des abattoirs, déposé 18 plaintes auprès du tribunal correctionnel et obtenu 6 condamnations, avec des dossiers encore en

cours dont le plus récent, celui de l'abattoir de Bazas, en Gironde.

Pour cette dernière affaire, L214 a mis en ligne des images plus que choquantes tournées en avril et mai. Elles montrent "des pratiques et des installations qui sont en violation grave de la réglementation", affirme L214 qui annonce une plainte "pour cruauté et sévices graves commis envers des animaux" (vaches, taureaux, veaux, agneaux, porcelets) auprès du parquet de Bordeaux.

L'association pointe "des coups d'aiguillon électrique dans l'anus et les yeux", des "étourdissements ratés" en raison d'un outillage "défaillant", des animaux suspendus et saignés "encore conscients", parfois devant leurs congénères, ainsi qu'un box d'immobilisation "inadapté".

La préfecture de Gironde a ordonné une "inspection complète" des lieux qui sera réalisée "sans délai". Pour le chef-lieu du département, la vidéo diffusée par L214 résulte "d'un montage isolant de leur contexte des séquences non datées et choisies pour leur caractère choquant" et "ne reflète pas la réalité du fonctionnement" de l'abattoir. Une réaction qui n'étonne pas l'association: "les exploitants et autorités disent généralement que les images sont exagérées mais ne montrent aucune image pour contredire de leur côté".

Concernant l'abattoir de Bazas, un rapport d'inspection des services sanitaires de Gironde avait déjà listé en 2016 de nombreuses "non-conformités", touchant en particulier aux locaux, aux matériels et à la gestion de la protection animale. "Les inspecteurs avaient relevé nombre d'infractions qu'on retrouve sur les images de 2023", accuse L214 qui annonce également un recours en responsabilité contre l'État auprès du tribunal administratif de Bordeaux pour "manquement à sa mission de contrôle de l'application de la réglementation".

5 condamnations de l'État

Mais qu'en est-il des précédentes affaires? Quelles ont été les conséquences pour les établissements épinglés?

En plus des 6 condamnations obtenues auprès du tribunal correctionnel, L214 a obtenu 5 condamnations de l’État: une pour dysfonctionnement de la justice (l'abattoir de chevaux, cochons, moutons et bovins d'Alès dans le Gard) et quatre pour dysfonctionnement des services vétérinaires (l'abattoir de dindes de Faouët dans le Morbihan, l'abattoir d'agneaux de Rodez dans l'Aveyron, l'abattoir de truies de Briec dans le Finistère et l'abattoir d'agneaux et de bovins de Mauléon-Licharre dans les Pyrénées-Atlantiques).

Huit établissements ont dû fermer temporairement, "de quelques jours à neuf mois" et la chaîne d’abattage des chevaux d'Alès a été fermée définitivement.

Des installations non conformes

Tous les établissements épinglés ont pu rouvrir depuis, ce qui peut questionner sur l'efficacité des condamnations. "C'est un vrai sujet. Si les établissements sont définitivement fermés, les éleveurs vont devoir envoyer leurs animaux beaucoup plus loin. Ce n'est donc pas forcément une solution", explique Brigitte Gothière, cofondatrice de L214.

Pour l'association, une des solutions pour éviter ces maltraitances serait déjà de s'attaquer aux installations non conformes. "Des box d'immobilisation qui n'immobilisent personne, des couloirs effrayants et mal agencés qui font que les animaux ne veulent pas avancer, des opérateurs qui se mettent alors à les forcer, un matériel qui est défaillant et des étourdissements ratés...", énumère Brigitte Gothière.

Et d'ajouter qu'avant de jeter la pierre aux ouvriers, il faut être conscient de leurs conditions de travail: "quand on est dans un abattoir pendant sept ou huit heures par jour, on est obligé de se mettre à distance des animaux".

L'association dénonce donc "les conditions dans lesquelles les animaux sont tués et les conditions de travail pour les personnes qui travaillent dans ces lieux, à faire le même geste répétitif. 90% des personnes qui travaillent dans les abattoirs sont affectées par des troubles musculosquelettiques. Et il y a quatre fois plus de risques d'accidents du travail".

Réduire la consommation de viande permettrait aussi de réduire les cadences infernales que subissent les établissements. "Ce serait bénéfique pour tout le monde. 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs en France. Et 80% viennent des élevages intensifs, précise Brigitte Gothière. De nombreuses études convergent pour dire que réduire de 50% notre consommation de viande serait déjà une première étape".

Des condamnations pas assez dissuasives

Depuis les premières enquêtes, la cofondatrice constate une évolution dans les condamnations, une attention plus forte de la part des magistrats ou des procureurs qui se saisissent des plaintes. Même si, aujourd'hui encore, elles ne sont pas vraiment dissuasives. "L'abattoir de Briec dans le Morbihan par exemple a été condamné à 21.500€ d'amende pour faits de mauvais traitement sur les animaux. Ce n'est pas très élevé par rapport au chiffre d'affaires. Mais symboliquement, c'est important."

L'association demande de vraies actions de la part des élus, pour aider à modifier "notre environnement alimentaire qui nous pousse à consommer de la viande, que ce soit dans les supermarchés ou au restaurant".