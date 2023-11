"C’était le doyen, presque la mascotte": Laska, l’otarie de Steller de Marineland, a été euthanasiée

Triste fin de week-end, à Marineland. Dimanche, le parc a décidé, avec l’accord du vétérinaire et de la personne capacitaire, d’euthanasier Laska, son otarie de Steller, âgée de 24 ans. "On l’a accueilli en 2007, alors qu’il avait huit ans. C’était le doyen, presque la mascotte. On était les seuls en France à présenter cette espèce. On voit plus souvent des otaries de Californie", se remémore Isabelle Brasseur, soigneuse à Marineland.

Depuis quelques mois, l’équipe remarque que Laska fatigue, souffre d’arthrose, perd son appétit, du poids, sa vue diminue… jusqu’à devoir prendre cette difficile décision. "L’espérance de vie des otaries de Steller mâles est de 18 à 20 ans en milieu naturel. Du haut de ses 24 ans, Laska montrait depuis quelque temps des signes d’une sénescence avancé. Or, il est de la responsabilité d’un zoo d’abréger les souffrances d’un animal lorsqu’il n’y a plus d’autres alternatives en fin de vie", commente le parc sur sa page Facebook.

"Tout le monde a commencé avec lui"

"C’est un animal gentil, patient… il a contribué à former de nombreux stagiaires. Tout le monde a commencé avec lui", sourit Isabelle Brasseur.

Une inspection mardi?

Ils ne sont pas liés mais ce décès arrive plusieurs semaines après celui d’un orque de 12 ans, Moana. Sarah El Haïry, la secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, a annoncé une inspection du parc par les services de l’État, à la suite de "signalements inquiétants". Visite qui pourrait se tenir ce mardi.

Une des associations qui a émis des signalements, One Voice, doit également être reçue par le cabinet de la secrétaire d’État.