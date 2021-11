Ne restons pas sourds à la souffrance animale!

C’est le cri lancé par "L’Appel", le dernier film choc de la Fondation 30 Millions d’Amis visible en ligne depuis 18h ce lundi.

À six mois de l’élection présidentielle, le film souhaite faire inscrire au débat autour des prochaines élections la cause animale. Tout au long de ce film bouleversant, les animaux se retrouvent unis par un même cri de désespoir. Le chien abandonné, le cerf traqué et blessé par les veneurs, les cochons entassés dans le camion qui les mène à l’abattoir, le taureau mutilé après une corrida, le singe supplicié dans un laboratoire d’expérimentation ou l’ours exploité par un cirque recroquevillé dans une cage... Des scènes insoutenables mais pourtant quotidiennes et souvent visibles dans les médias.

"Chaque animal interpelle par la détresse profonde qu’il exprime. Leur appel unit métaphoriquement toutes les causes animales en un chant commun", traduit Bruno Aveillan, le réalisateur.

"L’abandon, les abus de la chasse, les dérives de l’élevage intensif, la corrida, l’expérimentation animale, l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques... Il est grand temps que les politiques prennent en compte la protection animale dans son ensemble. Même s’il y a eu récemment des propositions de loi, nous sommes loin du compte. Il faut aller beaucoup plus loin et que les candidats s’engagent dans leur programme pour améliorer le sort de tous les animaux. Nous ne pouvons plus rester sourds à leurs souffrances", détaille Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, dans le communiqué de presse relatif à la sortie du film.