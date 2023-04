La "saison" du moustique tigre bientôt ouverte, voici quelques conseils pour éviter sa prolifération

En août dernier, les cas de dengue se sont multipliés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Des cas dits "autochtones" puisque les personnes piquées et infectées par le virus l'ont été sur le territoire national et n'ont pas voyagé dans des zones contaminées.

Et s'il n'a pas véritablement disparu cet hiver, l'Aedes albopictus (son nom scientifique, Ndlr) va revenir en force dans les prochains jours. Depuis 2010, nous apprend l'AFP, "le nombre de départements métropolitains colonisés par le moustique tigre a été multiplié par dix". En Paca, en mai 2022, plus de 62% des communes étaient colonisées.

Au-delà des maladies, qui peuvent être graves, voire mortelles, avoir ces petits insectes qui piquent principalement le matin et le soir dans son entourage n'a rien d'agréable.

L'ARS Auverge-Rhône-Alpes donne ainsi quelques conseils pour agir contre sa prolifération.

Elle explique que "les femelles moustiques tigres pondent sur les rebords secs de petits récipients. C’est lorsque la lame d’eau atteint les œufs qu’ils peuvent éclore et se développer. Sans eau, pas d’éclosion, pas de nouvelle génération de moustique!".

Ainsi, il est conseillé de:

- Supprimer ou vider au moins une fois par semaine les gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire supprimer ou vider tous les contenants où l’eau peut s’accumuler que ce soit dans les jardins, sur les terrasses et les balcons et alentours.

- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, si possible supprimer les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide.

- Couvrir les bidons, citernes ou bassins de récupération d'eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs.

- Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, galet de chlore, etc.).

- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttières, regards (combler le décanteur jusqu’au niveau de l’évacuation) ou caniveaux; s’assurer qu’ils sont réalisés avec une pente suffisante et les curer pour veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie.

- Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau: pneus, bâches plastique, jeux d'enfants, mobilier de jardin, pieds de parasols, piscines gonflables non utilisées…

- Entretenir les espaces extérieurs, évacuer les petits détritus, les encombrants, les déchets verts.

Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes il faut:

- Débroussailler, tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres.

- Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux.

- Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage).

- Entretenir votre jardin.