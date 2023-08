Une tortue a pondu une centaine d’oeufs sur une plage près de Marina Baie des Anges, les naissances approchent

Ce samedi, elles n’étaient pas encore nées. Mais cela ne saurait tarder. On attend l’arrivée d’une centaine de bébés tortues marines sur une plage de Villeneuve-Loubet. Leur venue est imminente et autour du nid minéral collectif, la surveillance humaine est à son comble [lire notre édition du 16 août]. Il faut tout faire pour aider les tortillons – c’est le nom des tortues nourrissons – à rejoindre directement et sans dommage la mer et leur nouvelle existence.

Dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier, une tortue Caouanne, espèce la plus connue en Méditerranée occidentale, est venue déposer une centaine d’œufs sous le sable et les gravillons d’une plage villeneuvoise.

Pour Romain Serigne, porte-parole de l’association Marineland, qui gère ce carnet rose, il s’agit "d’un événement rarissime sur le littoral méditerranéen français, même si cette année, celui-ci a été l’objet d’un phénomène exceptionnel avec 10 sites de nidification de tortues Caouanne observés et identifiés: 1 dans les Alpes-Maritimes, 2 dans l’Hérault, 2 en Corse, 5 dans le Var".

En général, les sites de ponte sont plutôt localisés en Grèce, à Chypre, en Lybie. Le réchauffement climatique et celui des courants de surface ont pu changer la donne.

55 jours d’incubation

La durée d’incubation moyenne de la ponte d’une tortue Caouanne est de 55 jours.

Mais cela peut varier de 40 à 80 jours en fonction de plusieurs facteurs empêchant de prédire une date exacte: température dans le nid, exposition du site par rapport au soleil, granularité du sable.

Dans le cas présent, la tortue a déposé sa descendance multiple au niveau d’un restaurant d’une plage privée, proche de Marina Baie des anges.

Dès la ponte, le site, sanctuarisé sur 10mètres carrés, a été neutralisé par des barrières, placé sous l’œil d’une caméra et ceux des scientifiques.

Sous observation et garde rapprochée 24 heures sur 24. "Depuis le 15 août, poursuit Romain Serigne, en prévision de l’émergence, un couloir de protection a été mis en place pour canaliser la course à la mer des futurs bébés. Jour et nuit, des bénévoles se succèdent pour renforcer la protection du lieu: cellule environnement de la Gendarmerie, association Marineland, service départemental de l’Office français de la biodiversité, gardes forestiers de Vaugrenier, Réserve civile communale, pompiers du SDIS 06, association Les Aquanautes. " Tous mobilisés et investis dans la venue au monde des représentantes d’une espèce menacée.

Toujours en soirée ou de nuit

Que va-t-il se passer dans les prochains jours, voire les prochaines heures? Les naissances peuvent se faire en une fois ou plusieurs jours. Des arrivées par un, deux, trois, trente spécimens, voire davantage. Toujours en soirée ou la nuit. "À l’aide de leur dent d’éclosion, petite protubérance placée sur le haut du bec, appelée aussi diamant, les tortillons percent la membrane de l’œuf. C’est le début de l’éclosion. On n’est pas sûr que tous les œufs vont donner un développement embryonnaire. Ensemble, les tortillons progressent alors vers la surface, attendant la température idéale pour s’extraire du sable et réaliser leur course vers la mer."

Halte à la lumière

Une course pas gagnée d’avance, même si elle est supervisée, le moment venu, par Sidonie Catteau, chef de projet Tortue marine de l’association Marineland et référente Alpes-Maritimes et Var du réseau Tortue marine de Méditerranée française (1).

Si des humains assistent, par hasard, à l’éclosion des œufs, ils doivent savoir qu’il y a des choses à faire ou non: "Respecter une distance de 10mètres, éteindre toutes les sources de lumière artificielle pouvant affoler les bébés, ne pas photographier les tortues avec un flash, ne pas les toucher y compris les œufs".

Existence périlleuse

S’incarner en tortue marine? Pas facile comme karma. Il faut d’abord éviter les prédateurs durant la ponte. Les chiens errants, les renards et autres errants peuvent se régaler des œufs. Seconde phase à risque: l’éclosion. À sa sortie de l’œuf, le tortillon pèse 15 grammes. Autant dire rien du tout. Une puce qui tient dans le creux de la main et qui peut attirer crabes ou oiseaux. Là encore, l’humain veille au grain et peut chasser les indésirables. Mais son rôle s’arrête là. Or, la troisième séquence n’est pas la plus rassurante: une fois dans l’eau, les bébés tortues peuvent finir dans l’estomac de poissons. Et avant d’arriver à leur poids adulte (jusqu’à 140kg pour un mâle), il leur faudra éviter bien des périls. "Vulnérables, les tortues ont des prédateurs toute leur vie..."

(1) Sidonie Catteau coordonne cet événement avec le partenariat de nombreux acteurs: commune de Villeneuve-Loubet très impliquée avec ses services et sa police municipale, OFB, Observatoire des tortues marines porté par le Muséum national d’histoire naturelle, réseau Tortue marine de Méditerranée française, commission de la société herpétologique de France, gendarmerie, police nationale, restaurant de la plage sur laquelle la tortue est venue pondre.