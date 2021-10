La grande aventure d’un père et de sa fille sur les traces du loup dans la Roya

Inutile de crier au loup. Le contexte ne s’y prêterait pas. Même si le sujet du loup reste hautement sensible dans nos montagnes.

Ce samedi à 16h, le réalisateur breillois Rémy Masseglia présente au cinéma de Tende Naïs avec les loups. Un film de 52 minutes tiré de trois ans d’observations rares, avec sa fille, dans la vallée de la Roya. Naïs avait un an et demi au début de l’aventure. Elle a vécu un éveil privilégié à la nature, préservé des ravages de la tempête Alex.

Un extrait de ce film avait été dévoilé le 2 août 2020, dans ce même cinéma, avant le documentaire de Jean-Michel Bertrand Marche avec les loups. La projection-débat avait viré à la bronca. Une quarantaine d’éleveurs avait manifesté sa colère, criant à la propagande pro-loups. Aimé ou haï, invisible et omniprésent, le canidé ne laisse jamais indifférent.

Mais pour Naïs, comme pour son père, le loup n’est qu’un prétexte. Celui d’une quête partagée. D’une aventure hors norme dans cette nature si loin, si proche, dont Rémy Masseglia sait capter toute la force, en vidéo comme en photo. Cerfs, renards, chamois, marmottes peuplent ses images au même titre que ce loup insaisissable. Des images d’une beauté sauvage en forme d’"ode à la Roya". Un autre regard, apaisé, sur cette vallée tourmentée.

Le loup est un sujet clivant. Votre film prend-il position dans ce débat?

Ce n’est pas un film politique, ni polémique. L’idée n’est pas d’être pour ou contre. C’est difficile d’être contre un animal sauvage! C’est sûr, c’est un animal hyper intrusif quand on a des ressources alimentaires. Mais il y a plein de fantasmes autour du loup.

Il est donc au cœur de votre film?

Le film ne tient pas sur l’observation du loup, mais sur la nature vue par une petite fille. Ainsi, on remet toutes les espèces sur un piédestal.

Comment avez-vous procédé?

Il a fallu six mois de travail préparatoire, d’interviews filmées avec des éleveurs, avec des randonneurs ayant croisé des loups... Ensuite, nous avons réparti une vingtaine de caméras à déclenchement automatique dans des endroits stratégiques, et fait des observations directes. On a commencé à tourner en mai 2018 et fini en août 2021, dont un an de post-production.

Dans quelles conditions avez-vous suivi le loup avec Naïs?

Nous avons tourné toute l’année, en hiver comme au printemps. Des fois, c’était 60kg sur le dos, Naïs comprise! La grande chance de ce film, c’est d’habiter dans la Roya. Il y a ici une biodiversité unique en France, voire en Europe.

Quels animaux avez-vous observés?

Ceux qui ont rythmé l’aventure sont les bouquetins, cerfs, chamois, marmottes... La faune traditionnelle du Mercantour. On en voyait tellement qu’à un moment, Naïs ne regardait même plus! Nous avons aussi côtoyé les espèces plus invisibles comme le spélerpes de Strinati, la genette commune, la loutre d’Europe... Nous avons même découvert une nouvelle espèce de mammifère dans le Mercantour: le putois d’Europe.

Suivre le loup avec une petite fille, n’est-ce pas risqué?

Il ne faut pas se tromper de danger. Ce n’est pas le loup. En revanche, les choses plus sournoises telles que les tics, les avalanches, les orages, les chutes de pierres, les chutes tout court... ça, ce sont de vrais dangers.

Quel constat retenez-vous?

Ici, le loup est devenu un animal quasi 100% nocturne. C’est l’homme qui l’a fait évoluer ainsi. On a pu constater notre impact. Quand on pose la main quelque part pour poser une caméra, le loup fait un détour pour éviter cet endroit.

La tempête Alex a-t-elle influencé votre film?

Je n’ai fait aucune image de la tempête. Ce film est une ode à la Roya. Un pied de nez à ce qui s’est passé, qui montre des paysages quasi inchangés. Mon boulot, c’est de montrer le beau! C’est un travail militant: en faisant cela, je donne envie aux gens de protéger ce qui est beau.

Craignez-vous des réactions hostiles à la projection du film, comme l’an dernier?



J’ai contacté les éleveurs qui étaient présents à Tende pour les inviter à voir le film autour d’un apéritif. Je fais un gros travail de médiation. Je comprends la réaction des éleveurs qui vivent une vraie galère avec le loup. On aime tous cet endroit, même si on ne le voit pas forcément de la même manière. Mais mon premier objectif, c’était de faire un film pour ma fille.