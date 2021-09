Il immortalise son étonnante rencontre avec un poulpe dans les eaux de la Côte d'Azur

Originaire du Havre, il s’est installé à Nice en 2014 pour commencer ses études. Aujourd’hui à son compte, il poste sur les réseaux sociaux ses voyages et ses expériences.

"Il n’était pas du tout peureux, j’ai approché ma main et il ne bougeait pas, il était curieux." Sur la côte de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Gautier Courquin, un réalisateur de 27 ans, a filmé sa rencontre avec un poulpe.

Un animal en confiance

Lors de cette sortie en mer mi-août, la rencontre était inespérée. "On a nagé avec un ami pendant plus d’une demi-heure sans en voir, c’est sur le chemin du retour qu’on est tombé sur celui-là, se souvient-il. C’est une satisfaction de voir que l’animal est en confiance et ne cherche pas à s’enfuir."

Celui-ci a même tenté de rentrer dans le maillot de bain du plongeur. Gautier Courquin l’a alors placé sur son ventre pour faire ces images: "Même en le lâchant, il tenait tout seul."

"Des animaux fantastiques"

Depuis qu’il est arrivé à Nice, il plonge dans les eaux de la Méditerranée mais ce n’est que depuis deux ans qu’il cherche à approcher ces mollusques. "Je ne les attrape pas pour les manger, ni pour les tuer, je les remets dans les nids dans lesquels je les trouve", assure-t-il.

Il continue: "Ce sont des animaux fantastiques, c’est pour ça que je ne veux pas leur faire de mal. Certaines personnes ont réagi à ma publication en trouvant le poulpe mignon, ce qui ne leur donnait plus envie d’en consommer, ce qui est plutôt positif."