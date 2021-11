Il "continue à coloniser le Var": 20 meutes et plus de 100 loups déjà identifiés en 2021 dans le département

L’expansion quantitative et géographique du loup, présentée lors d’une réunion du comité de pilotage lundi, est de plus en plus précise.

À l’issue du dernier comptage réalisé au printemps 2021, le Var compte vingt et une zones de présence permanente (ZPP) de Canis lupus, dont vingt où se trouvent au moins une meute et une au statut incertain. "Le loup continue à coloniser le Var, commente le préfet du Var Evence Richard. On a cinq nouvelles ZPP, deux à l’Est (Siagnole, Tanneron) et trois dans les Maures dont une au nord d’Hyères. C’est le constat".

La question de savoir combien d’individus forment une meute n’est pas tranchée. "Pour certains c’est trois à cinq, pour d’autres dix à douze. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a plus de cent loups dans le département" ajoute le représentant de l’État.

La prédation se stabiliserait

Pour affiner ce chiffrage, l’État s’appuie, au niveau national, sur un réseau de 4.500 personnes formées à repérer des indices. "Mais moins d’un quart d’entre elles participent à ces travaux et, parmi elles, peu de chasseurs et d’éleveurs" précise-t-il.

À partir d’un certain nombre de traces, qu’elles remontent selon des protocoles précis (pièges photos, déjections, poils, urine, sang), et qui sont analysées, et de l’ADN des loups, un modèle mathématique calcule le nombre d’animaux et distingue les meutes et les individus. Officiellement, il y aurait ainsi 624 loups au niveau national, entre une estimation basse (414) et une haute (834).

Les éleveurs varois qui les observent de plus en plus souvent (lire ci-dessous), déplorent les dégâts malgré les chiens et autres dispositifs de protection.

Le nombre d’attaques et de victimes (bêtes tuées et/ou qui ont disparu) est, lui aussi, sujet à question. "La prédation se stabiliserait mais l’année n’est pas terminée, il faut rester prudent", indique Evence Richard, sans donner de chiffre. La répartition de ces attaques en revanche, reste inchangée: les trois quarts ont lieu sur le camp de Canjuers. Le nord-ouest du Var (La Verdière, Ginasservis) et le massif des Maures sont les autres secteurs les plus problématiques.

Huit loups tués légalement en 2021

Pour faire baisser la pression sur les troupeaux, des tirs de prélèvement sont organisés. Depuis le début 2021, huit loups ont été tués par la brigade de l’Office français de la biodiversité, ou les lieutenants de louveterie. "C’est trois fois plus qu’en 2020 où trois loups ont été prélevés, selon Evence Richard. Ce bilan, qui est considéré trop faible par les éleveurs, ne résulte pas d’une volonté de limiter les tirs. Au contraire, on a mobilisé mais le relief varois est compliqué, la végétation ne permet pas une grande visibilité. Pour tuer, il faut l’avoir identifié, cela prend du temps, et s’il est en progression, il passe vite à couvert".

Cinq nouveaux louvetiers nommés

Il annonce cependant que cinq nouveaux louvetiers avec une spécificité loup ont été nommés, près des principales zones de prédation.

Un loup a aussi été détruit volontairement (braconnage par un tir à l’arc), un autre n’est pas comptabilisé car trouvé mort en bordure de l’autoroute A8.

Enfin, pour continuer à contenir la progression des effectifs de Canis lupus, l’État, la Région et le Département vont doubler les équipements de visée nocturnes utilisés pour les tirs autorisés.

Les éleveurs font face à des "attaques en plein jour"