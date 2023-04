Le maire de Fréjus confirme ne pas vouloir du cirque Zavatta sur sa commune

Installé illégalement à Antibes (Alpes-Maritimes), le cirque Zavatta va-t-il franchir la frontière Varoise et venir s’installer à Fréjus? C’est ce qu’avait prévu Franck Muller, l’exploitant à l’origine de nombreuses polémiques sur la Côte d’Azur depuis quelques semaines. Après avoir illégalement monté son chapiteau à Antibes, mardi dernier, il est désormais poussé dehors par la municipalité via un arrêté municipal ainsi que par la préfecture azuréenne, qui lui demande de quitter le département dimanche 16 avril au plus tard.

Le circassien, propriétaire de Jumbo, l’hippopotame en captivité "le plus gros d’Europe" selon ses propres dires, déclarait jeudi que "c’est bien beau de nous dire de partir dimanche, mais Fréjus ne veut plus qu’on installe le chapiteau. Alors on va où, sans solution?" Avant de prévenir qu’il pourrait rester à Antibes ces deux prochaines semaines.

"L’actualité dans les Alpes-Maritimes a renforcé notre volonté"

La Ville de Fréjus, par l’intermédiaire de Christopher Pecoul, collaborateur de cabinet du maire, confirme l’interdiction: "Nous avons pris un arrêté municipal d’interdiction des cirques avec animaux, il y a une dizaine de jours, qui vaut jusqu’en octobre prochain. On avait reçu des demandes, donc on a anticipé les choses. L’actualité dans les Alpes-Maritimes ayant renforcé cette volonté de notre part. Concernant la cause animale, la volonté du maire est claire: il ne supporte pas les animaux en captivité et opère une politique volontariste concernant ce sujet. En toute cohérence, nous ne souhaitons pas de spectacle d’animaux en captivité sur notre territoire."