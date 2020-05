Filmé au large de Monaco après le confinement, ce cachalot fait fureur sur nos réseaux sociaux

Une précision qui a son importance, ensuite. Christian Raimbert, un abonné monégasque, qui n’entend absolument pas créer une polémique, l’assure : « Il s’agit d’un cachalot : aileron dorsal ; un seul évent soufflant bruyamment sur le côté ; tête ronde ; aucun doute ! » Ce lecteur pense, en outre, qu’il s’agit d’un mâle, puisqu’il a été observé seul.

Pascal Torrelli confirme : « “La baleine” au large de Monaco est… un cachalot ! L’évent est sur le côté (souffle latéral identifié sur la photo) et non pas au sommet de la tête comme pour les baleines. De plus, (...) la forme caractéristique de la queue [prouve] qu’il s’agit d’une nageoire caudale de cachalot. »

Lynda Farhi, peu intéressée par ce débat, y coupe court : « Cachalot ou baleine, peu importe, c’est magique ce moment, on échappe un peu à notre quotidien (confinement) merci. »

Les protecteurs

Étienne Bloch, pour sa part, se présente, en défenseur et protecteur des cétacés. « Il serait judicieux de rappeler les règles à suivre en cas de rencontres comme celle-ci dans le sanctuaire Pelagos, nous écrit-il. S’approcher autant est un comportement dangereux et perturbateur pour ces cétacés, très sensibles aux bruits émis par ailleurs. »

Ce lecteur a raison. C’est pourquoi nous rappelons ici les règles en la matière (lire ci-dessous). Ceci étant, Théo, l’auteur de la vidéo, précise bien les circonstances de l’observation du cachalot : « Mon père a vu un geyser, au loin. On a d’abord cru que c’était un dauphin. On en voit de temps en temps par ici. Sans rallumer les moteurs pour ne pas les déranger, on a attendu, simplement en orientant le bateau dans cette direction. Et puis, la baleine est venue vers nous, pour jouer autour du bateau, avant de replonger dans les profondeurs… »

Les grincheux

Et bien entendu, comme toujours, il y a les commentaires qui piquent plus ou moins fort. « Beaucoup trop proche des animaux ! C’est honteux ! », clame Marion Poupard, ignorant que les moteurs du bateau de cette famille monégasque étaient coupés. « Magnifique ! Mais encore plus en respectant une distance pour la laisser tranquille », embraye Maxime Marquet.

« Ça nous montre encore une fois que le confinement n’est pas égal à tout le monde… Quand t’es riche tu fais ce que tu veux quand tu veux », accuse Robin Schmit, qui ignore sans doute que Monaco a entamé son déconfinement le 4 mai.

Les désabusés

De nombreux commentaires montrent enfin combien le confinement fait du bien à l’environnement et expriment l’exaspération face au comportement de l’Homme sur la Nature. « On comprend bien pourquoi il faut à tout prix réguler le nombre de bateaux en Méditerranée ! », écrit Maureen Beaudor. Liliane Charbaut acquiesce : « Extraordinaire mais maintenant fini avec les fauves sortis. »

Patrice Pellé se veut philosophe : « Il y a 40 ans, presque à chaque sortie, on voyait des baleines au large de la baie des anges, personne ne s’en étonnait. »

Oui mais ça, c’était avant…

Les règles pour observer les baleines

On ne peut pas observer n’importe comment les cétacés. Car l’activité de « whale watching » – littéralement, « observation des baleines » –, très développée dans le monde et en fort développement sur les côtes françaises, n’est pas sans dangers.

C’est ce qu’explique le site du Sanctuaire Pelagos, du nom de l’Accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, réunissant l’Italie, Monaco et la France, et destiné à protéger les mammifères marins qui le fréquentent. « Les bateaux en quête de mammifères marins sont de plus en plus nombreux, et les risques de perturber les individus sont importants, peut-on lire sur le site du Sanctuaire Pelagos (1). La vie des cétacés est ponctuée de phases d’activités tout au long de la journée : sommeil, chasse, reproduction, socialisation, déplacements. Les plaisanciers qui cherchent à observer les animaux vont s’approcher et les perturber dans leur activité, induisant des effets nocifs à long terme. »

Aussi cette pratique est-elle surveillée de près par le Sanctuaire Pelagos. Interrogé, l’organisme international, dont le siège est installé à Monaco, ne souhaite pas polémiquer sur les conditions de tournage de la vidéo du cachalot au large de la Principauté. « Nous voulons juste profiter de l’occasion pour rappeler les règles de bonne conduite pour les usagers de la mer », indique-t-on.

Tous les détails de ses recommandations figurent sur son site. Voici l’essentiel de ce qu’il faut savoir :

- L’observation doit s’effectuer à plus de 5 miles des côtes ;

- Elle doit être interrompue en cas de signes de dérangement de la part des animaux ;

- L’approche est proscrite en cas de présence de nouveau-nés ;

- La zone d’observation est supérieure à 100 m ;

- Le bateau doit s’approcher par les côtés, de l’arrière vers l’avant ;

- La vitesse est régulière, limitée à 5 nœuds, calée sur l’animal le plus lent ;

- Un seul bateau est autorisé dans la zone d’observation ;

- la durée de présence est limitée à 15 minutes ;

- Interdiction de se baigner, de toucher ou nourrir les cétacés.

www.sanctuaire-pelagos.org/fr