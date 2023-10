Exposition féline à Monaco: voici les 3 nouvelles races de chats les plus plébiscités dans les foyers

Un paradis de chatons en Principauté. Ce week-end a eu lieu l’Exposition Féline Internationale de Monaco. Félins, éleveurs, et jurés étaient présents pour élire le plus beau chat du salon.

"Ici les éleveurs sont tous des passionnés. Nous ne sommes absolument pas une foire où les chats sont des objets. Le but n’est pas lucratif. C’est le partage autour de notre passion", précise Sophie Harel, présidente de l’association monégasque De Gati De Munegu. Main Coon, Angora Turc, et Pixie-Bob sont les races ayant le plus le vent en poupe cette année. Des boules de poils originales, séduisant de plus en plus les amateurs de chats…

Angora Turc

L'Angora Turc aurait participé au croisement de race à la création du Main Coon. Photo Jean-François Ottonello.

Cette race a été importée en Europe au XVIIe siècle. Chat préféré des aristocrates, Marie Antoinette envoya les siens dans le Nouveau Monde avant de se faire couper la tête. Il aurait ainsi participé, à travers des croisements de races, à la création du Maine Coon.

C’est un chat d’abord craintif mais très affectueux. En Turquie, la plupart de ces chats sont sourds à cause des croisements entre Angoras blancs. En France, cela est interdit.

"C’est un chat très observateur, j’en ai trois à la maison et je les ai déjà vus ouvrir un placard en bande organisée pour dérober des croquettes. Je l’appelle le chat-chien, car il vous suit de partout", explique Christine Lambert, gérante de l’élevage la chatterie de l’angora, seul élevage d’Angora Turc de la Région.

Main Coon

Silver, 12 kg. Non, il n’a pas mangé trop de croquettes. Le Main Coon se doit d’être grand, costaud, équilibré. Il n’est pas très agile de par sa grande taille, et est extrêmement sociable.

"Les gens sont fascinés par cette race. C’est un chat à l’aise partout, qui n’a peur de rien. Son plus grand atout est son caractère, c’est un chat de famille qui a besoin d’être aimé", confie Christiane Phily, gérante de la chatterie Nikko Coons.

Le Main Coon étant très à la mode, cette race est en proie à certains abus. "On en trouve sur le bon coin, des chats qui ne sont pas réellement reconnus. Tout le monde en veut et donc tout le monde veut en vendre, il faut faire attention", déplore l’éleveuse.

Pixie-Bob

Le Pixie-Bob se caractérise par sa ressemblance physique avec le Lynx. Photo Jean-François Ottonello.

Paradise Lynx Wild Beauty, dixit "Potatoes". Un petit matou à la queue courte et à la tête inclinée vers le bas. Pas facile de le prendre en photo. Le Pixie-Bob se distingue par son apparence unique, avec un pelage court et des grandes oreilles.

C’est une boule de poils au caractère doux et curieux. Il se caractérise par sa ressemblance physique avec le Lynx. "C’est une race de plus en plus en vogue. Les juges s’amusent souvent devant ce chat car de base, c’est un chat de gouttière. Mais là est tout l’enjeu de le faire connaître", affirme Cécile Dolata, gérante de la chatterie d’Artannes.