"Tout a commencé avec une intolérance alimentaire": elle lance une marque de croquettes pour animaux 100% naturelles à Menton

Sur le site Internet de la société mentonnaise Pet Greens, la présentation de la petite équipe mise sur un détail amusant. Parmi les fondateurs, il y a en effet Giulia, Walid… et Alita. La photo ne fait aucun doute, cette dernière n’est autre qu’un Staff à l’œil malin. Simple blague? Pas vraiment. Car sans elle, l’entreprise spécialisée dans l’alimentation naturelle pour animaux n’aurait jamais vu le jour.

"Tout a commencé il y a deux ans avec une intolérance alimentaire. On a découvert qu’Alita était allergique au poulet", retrace Giulia Brizzi, installée à Menton depuis sept ans. Précisant qu’elle passait sa vie chez le vétérinaire pour tenter de soigner la dermatite d’Alita. "Il m’avait donné des croquettes hypoallergéniques, mais là encore il y avait du gras et de l’huile de poulet. Je n’ai rien trouvé en France sans ces composants. Je voulais quelque chose de vraiment naturel." Ses recherches la mènent alors vers une petite usine piémontaise. Mais cette dernière ne livre pas, obligeant Giulia à trouver des astuces pour se procurer ces croquettes idoines. "J’ai fini par les appeler, et comme le propriétaire avait une maison à Menton, on a pu se rencontrer", souligne la fondatrice de Pet Greens. Qui souhaitait trouver une activité parallèle à son travail de bureau.

Première idée: devenir commerciale pour la société italienne. "J’ai finalement décidé de créer ma marque. C’est l’usine qui me les fait, mais on choisit les recettes ensemble", résume Giulia. Qui ne se serait pas lancée sans les encouragements de son compagnon. "Il m’a poussée à faire ce que je voulais. Et à aider les gens qui ont le même souci." Pet Greens a ainsi vu le jour en octobre 2022, pour un lancement officiel sur le marché en mars. Le temps de monter un site Internet avec l’aide de l’entrepreneure Élodie Margand, par ailleurs fondatrice de l’espace de coworking "Antiwork".

Les particularités de cette alimentation? Tous les ingrédients sont propres à la consommation humaine. "On déshydrate, puis on presse à froid. Il n’y a pas de cuisson, ce qui permet de garder les propriétés. Il n’y a pas non plus de conservateurs, ni d’additifs. Cela permet aussi d’avoir des croquettes plus concentrées; un paquet de 10 kg durera un mois et demi, plutôt qu’un mois pour des traditionnelles", détaille Giulia, qui travaille aux côtés des associations locales Terre-Neuve 06 et The animal fund.

"Convaincre d’essayer"

Le plus difficile dans cette aventure? C’est sans aucun doute de changer les habitudes des gens. Surtout quand le paquet est un poil plus cher que des mets industriels (même si, dit Giulia, le plus onéreux est à 70 euros). "Souvent, ils se rendent compte de la différence quand leur animal a un problème. L’enjeu, c’est de les convaincre d’essayer. Après, ils ne reviennent plus à l’industriel." Pour compléter la gamme - qui s’est ouverte aux chats et aux chevaux - Pet Greens propose également des friandises, imaginées avec des éducateurs canins. Ainsi que des huiles à mettre dans les croquettes. Ou encore des compléments alimentaires. "Je les conseille pour ceux qui ne veulent pas changer de croquettes. La carotte règle les soucis de digestion, la betterave est anti-inflammatoire…" Le site vend par ailleurs des jouets et accessoires fabriqués par d’autres sociétés, mais toujours naturels et écolos.

À ce jour, Giulia et Walid livrent à Menton, Roquebrune, Beausoleil et Monaco. Pour les bestioles plus lointaines, tous les chemins mènent... à Internet. "On a des clients dans toute la France: Paris, Bordeaux, Montpellier, frontière du Luxembourg. Quelques-uns en Italie, aussi, et même en Suède!", liste Giulia. Qui vient de lancer un calendrier de l’Avent et des box de Noël. Dès janvier, Pet Greens proposera aussi un abonnement mensuel pour des friandises - naturelles. Car la devise rabelaisienne s’applique à tous: mens sana in corpore sano.