Découvrez le Top 5 des prénoms donnés aux chiens en 2021 à Nice

Apple, Jack et les autres. Des prénoms qui ont de la gueule!

Rover, plateforme britannique de garde d’animaux (hébergement, garde à domicile, promenades...), présente dans dix pays dont la France, vient de les révéler dans une enquête, avec un focus sur les prénoms canins les plus à la mode à Nice.

La chose peut paraître futile. Pourtant, l’arrivée d’une boule de poils dans un foyer provoque cette interrogation existentielle du nom. Parfois déjà donné par l’éleveur. Parfois source d’antagonisme dans la nouvelle famille d’accueil. Un peu comme pour les enfants. On n’est pas toujours d’accord.

Le choix du Livre des origines françaises

Il y a une règle: la lettre. Une lettre correspondant à l’année de naissance de l’animal et qui est décidée par le LOF. Le rigoureux Livre des origines françaises. Créé en 1885 par la Société centrale canine. Le seul recueil généalogique officiel qui permet de certifier la pureté de la race d’un chien et de ses géniteurs. Et chaque année, ce LOF choisit une lettre officielle.

En 2021, c’était le "S". Comme Sanka, Salto, Sasha, Saxo, Saly, Sam, Samba... Une lettre qui n’est pas tenue en laisse. Aucune obligation de donner à son compagnon à quatre pattes, un nom commençant par ladite lettre. Le propriétaire est souverain. Qu’il s’agisse d’un chien à la lignée de ouf ou d’un brave corniaud. Et à Nice, on ne s’est pas privé d’ignorer la lettre serpentine.

Utilisateurs interrogés

Comment s’est déroulée l’enquête? Réponse d’Émilie Zagozda: "Mille utilisateurs de la plateforme Rover ont été sondés et ont donné le nom qu’ils avaient attribué à leur chien."

On ne connaît pas le nombre de sondés niçois. En revanche, on connaît leurs goûts patronymiques.

Voici donc les noms de chiens femelles les plus tendance dans la capitale azuréenne. Dans l’ordre: Apple, Chanel, Chelsea, Freya, Gaia. Pour les mâles: Jack, Joy, Prada, Rio, Ruben. Cherchez le "S"...

L’étude de Rover a également révélé que "si plus de la moitié des propriétaires d’animaux de compagnie (56%) avait déjà choisi le nom de leur chien avant de le rencontrer, 16% des propriétaires ont déclaré avoir attendu de comprendre la personnalité de leur animal. Par ailleurs, 6% ont admis qu’ils avaient déjà envisagé d’utiliser le nom de leur chien pour leur enfant et 4% pour leur voiture..."