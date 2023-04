De la viande d'ours sauvage en libre-service... Ce nouveau distributeur fait polémique au Japon

De la viande d'ours sauvage commercialisée sous vide, accessible 24 heures sur 24, moyennant 15 euros les 250 grammes.

Voici ce que propose l'un des distributeurs de la gare d'Akita, au nord du Japon, aux centaines de voyageurs qui foulent les quais chaque jour.

Bear meat vending machine proves popular in north Japan cityhttps://t.co/YxeciCRT5N — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) April 4, 2023

Une offre "insolite" mais qui, pour de nombreuses associations de défense des animaux, pose un véritable problème éthique.

Car si la chasse à l'ours noir est une tradition ancestrale et légale au pays du Soleil levant, celle-ci n'en demeure pas moins controversée. Les défenseurs des droits des animaux ne cessant de rappeler que "les ours sont des animaux sauvages pas censés finir en plats cuisinés".

L'ours noir d'Asie étant, de surcroît, classé comme une espèce en voie de disparition, dont le rôle dans la préservation de l'écosystème n'est plus à prouver.

Des attaques en hausse

Installé en novembre, le distributeur rencontre un certain succès. Une quinzaine de paquets sont délivrés par semaine et l'opérateur a d'ores et déjà été sollicité pour des demandes de livraisons à Tokyo, à 400 kilomètres de là.

Pour rappel, au Japon -- pays qui compte le plus grand nombre de distributeurs automatiques par habitant au monde, les attaques d'ours tendent à se multiplier ces dernières années.

Les ours ne sont pas forcément plus nombreux, mais ils se rapprochent considérablement des villes.

En 2020, deux personnes sont mortes et 158 ont été blessées dans ces attaques. En 2022, cinq attaques en l'espace de six mois ont été dénombrées dans la préfecture de Miyagi.

Les autorités préféreraient trouver un moyen de coexister avec les "ours urbains" mais n'ont d'autre choix que d'augmenter les quotas de bête pouvant être abattus, pour une "question de sécurité".