CONSEILS. Votre animal souffre d'une maladie de peau? Et si c'était alimentaire?

Même si les déséquilibres alimentaires sont rares de nos jours, du fait de la qualité des aliments industriels, on peut distinguer : les formes de pathologies liées à une carence d’un côté, et les réactions allergiques de l’autre.

Les carences nutritionnelles

Il peut s’agir de carences vraies, par défaut d’apport d’éléments nécessaires à la qualité de la peau et du pelage, ou de carences relatives, dans le cas où les éléments sont apportés en quantité suffisante mais ne sont pas absorbés correctement. Ces pathologies peuvent être héréditaires ou dues au dysfonctionnement de certains organes (foie, pancréas, estomac).

Les carences en zinc

Elles sont le plus souvent liées à un défaut héréditaire d’absorption du zinc et affectent plus facilement les chiens nordiques (samoyèdes, malamutes, huskies). Elles se caractérisent par des démangeaisons, des rougeurs et des pertes de poils localisées sur la face, le tour des yeux, les oreilles et les points de pression cutanés (par exemple les coudes). Le traitement consiste à administrer une supplémentation en zinc, à vie.

La vitamine A

Elle doit être apportée en quantité adaptée. La carence ou l’apport exagéré provoquent des signes identiques : desquamations, pelage terne ou pertes de poils.

Les acides gras poly-insaturés

Ils jouent un rôle essentiel dans la prévention des lésions cutanées, en renforçant la barrière cutanée et en diminuant les phénomènes inflammatoires. Les déficiences en acides gras poly-insaturés (AGPI) peuvent provoquer l’apparition d’une sécheresse cutanée avec présence de fines pellicules. Le poil est terne et cassant, les surinfections bactériennes (pyodermites) sont possibles.

Les formes par carences sont liées à un apport insuffisant dans une alimentation de mauvaise qualité. Certaines pathologies intestinales ou pancréatiques peuvent diminuer l’absorption des AGPI (carences acquises), malgré un apport normal, et être responsables des mêmes signes.

Les protéines

Elles jouent un rôle dans la croissance et la qualité du pelage. Une alimentation carencée en protéines (par exemple avec un régime végétarien) est susceptible de ralentir la pousse du poil qui, par ailleurs est terne, sec et cassant.

Les réactions alimentaires allergiques

Ce sont de loin les causes les plus fréquentes de dermatoses alimentaires. Elles apparaissent souvent sur un jeune chien et ne sont pas liées à des allergènes saisonniers. Le plus souvent, elles se présentent sous la forme de dépilations et d’inflammations importantes de la face, des oreilles et du ventre. Ces lésions sont prurigineuses (elles démangent). Un léchage frénétique de la région péri-anale est également souvent rapporté.

Elles peuvent également affecter les coussinets sous la forme d’ulcérations plus ou moins étendues. Comme évoqué précédemment, la chronicité favorise les surinfections. Le diagnostic est simple : les signes disparaissent avec un régime alimentaire adapté.