CONSEILS. Tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un perroquet

Les oiseaux parleurs ont toujours suscité une certaine fascination. Au-delà d’un réel talent d’imitation, ils semblent être cohérents dans leurs propos plutôt que de simples "magnétophones". Si l’acquisition d’un animal de compagnie ne doit jamais procéder d’un caprice, une réflexion préalable approfondie s’impose pour les perroquets, liée à certaines spécificités.

Une espérance de vie spectaculaire

La plupart des perroquets ont une espérance de vie de trente à cinquante ans, ce qui est impressionnant par rapport aux chiens et aux chats. Les cacatoès sont réputés pour avoir la plus forte longévité: soixante ans et plus. Il faut en tenir compte, les changements de familles étant, par ailleurs, une source de stress important et de pathologies associées.

Un psychisme développé

Ces animaux très intelligents ont besoin d’attention pour se développer correctement. Ils sont sensibles et communicatifs, ce qui impose au propriétaire une disponibilité quotidienne, pour permettre un développement correct chez les jeunes et un bon équilibre émotionnel chez les adultes. Il faut donc prévoir des créneaux horaires quotidiens réservés à son perroquet qui, par ailleurs, supporte mal les changements de lieu ou d’horaires.

Certains refusent la solitude et ont besoin d’un congénère pour assurer leur équilibre psychologique. D’autres comme les gris du Gabon peuvent être exclusifs dans leur attachement et se lier à un seul membre de la famille. Un environnement stable, une grande disponibilité, de façon pérenne, sont donc des préalables à toute acquisition de perroquet.

Les soins au quotidien

L’alimentation commerciale, sous forme de granulés adaptés, permet généralement un apport équilibré et doit constituer la base de la nourriture. On peut y ajouter quelques graines comme friandises, mais en petites quantités. Les graines sont généralement source d’apport gras, susceptible d’entraîner des problèmes en cas d’excès. Les fruits et les végétaux, qui constituent une part importante de l’alimentation des perroquets sauvages, doivent représenter un quart de l’apport quotidien. Enfin, de l’eau fraîche, changée régulièrement, doit être à disposition.

La cage (ou volière) doit être spacieuse, solide (les perroquets ont des becs redoutables), disposer de perchoir et, si possible, de jeux. Elle doit bien sûr être régulièrement nettoyée. Il faut savoir également que les perroquets dispersent très facilement la nourriture et que les environs de la cage sont généralement salis. Il faut donc prévoir un emplacement adapté.

Les perroquets doivent être enfermés en cas d’absence des propriétaires mais aiment aussi pouvoir sortir et se promener quand ils sont présents. Il convient alors de réaliser qu’ils peuvent être source de désagréments (déjections, détériorations de mobilier...).

L’acquisition d’un perroquet

Elle peut se faire chez un professionnel (animalerie) ou chez un éleveur.

Dans tous les cas, un certain nombre d’impératifs administratifs doivent être respectés. L’importation anarchique d’animaux sauvages, notamment les gris du Gabon (sans doute plusieurs millions sur les quarante dernières années !), est désormais terminée.

La cession, professionnelle ou privée, même à titre gracieux, doit être accompagnée d’un certificat attestant de l’identité de l’animal (qui doit être bagué) et de sa provenance.

Depuis 2018, la détention de gris du Gabon et des Aras est soumise à une autorisation de détention individuelle (ADP) qui doit être demandée auprès des services compétents de la préfecture.

