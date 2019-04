CONSEILS. Que faire en cas de contact de votre animal avec des chenilles processionnaires?

Les beaux jours sont là, avec leur lot d’infestations parasitaires. Si chacun pense à la prévention contre les puces ou les moustiques (vecteurs de leishmaniose) il est important de ne pas oublier les chenilles processionnaires.

Elles envahissent jardins et forêts aux beaux jours après avoir éclos de "nids" de soie blanche caractéristiques, accrochés aux branches des pins. De couleur brune rougeâtre et fortement velues, les chenilles rampent en procession (d’où leur surnom), avant de s’enterrer pour pouvoir effectuer leur métamorphose en papillons.

Elles sont couvertes de poils volatiles qui peuvent libérer une toxine très urticante, contenue dans des vésicules. À la faveur du frottement, les vésicules éclatent et libèrent la toxine.

Celle-ci peut engendrer, chez l’homme et chez l’animal, de sérieuses lésions des zones contaminées (peau, œil ou langue en cas de léchage) ou des réactions allergiques extrêmement violentes (œdème de Quincke, difficultés respiratoires sévères).

Comment prévenir et détruire les colonies?

Il est recommandé de repérer les zones à risque et d’éviter d’y promener son chien durant le printemps. Tous les types de pins sont concernés.

Si votre jardin est infesté, faites appel à un jardinier afin de pouvoir éliminer les cocons. Ne le faites pas vous-même.

Si vous apercevez une colonie en procession, contournez-la. Surtout, ne la balayez pas car vous risquez de faire s’envoler les "soies urticantes". Certains ont trouvé une astuce: vaporiser de la laque pour cheveux afin de fixer les poils. Avant d’éliminer les chenilles par le feu, en prenant soin de porter au préalable une tenue de protection efficace.

En cas de contact, ne frottez jamais (cela évitera de faire éclater les vésicules), mais lavez abondamment l’animal.

Comment soigner un animal touché?



Le plus souvent, ce sont les chiens qui sont concernés. Les lésions sont buccales (langue, en cas de léchage) ou, dans les cas les plus graves, digestives (œsophage, en cas d’ingestion).

Le signal d’alerte le plus fréquent est un animal qui salive abondamment, éventuellement avec des difficultés respiratoires associées.

Plus rarement, les lésions sont cutanées. Soit parce que le chien s’est couché par mégarde sur une colonie, soit parce qu’il s’est roulé dessus.

Premier réflexe: se protéger avant de faire des soins.

Gants, lunettes, masque (ou tissu) et vêtements totalement couvrants sont recommandés afin de vous protéger au maximum des poils.

Ensuite il faut rincer, sans frotter, à grande eau froide, la peau et les muqueuses buccales de votre animal. Cela aura pour effet d’éliminer mécaniquement le maximum de soies avant qu’elles libèrent la toxine.

Amenez le plus rapidement possible votre animal chez votre vétérinaire afin qu’il puisse le soulager et lui apporter les premiers soins d’urgence (anti-inflammatoires, antihistaminiques, anticoagulants, antalgiques).

Les conséquences de ces intoxications peuvent être particulièrement sévères (nécrose plus ou moins importante de la langue, œsophagite ulcéreuse).

Il convient de les considérer comme des urgences, tout en respectant les conseils préalablement évoqués.