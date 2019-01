CONSEILS. Emmenez votre chat chez le vétérinaire, c'est mission impossible? Nos spécialistes vous donnent les bons gestes

Certains chats sont difficiles à manipuler, refusent de se laisser mettre dans la caisse et manifestent leur mécontentement sur le chemin du cabinet ou de la clinique vétérinaire.

Les mauvaises expériences passées ont souvent tendance à angoisser les propriétaires qui, le jour venu, vont transmettre leur stress à leur animal.

On risque de se trouver rapidement face à une situation inextricable: le propriétaire appréhende le transport et la visite.

Le chat, sentant l’appréhension, devient récalcitrant à toute manipulation et se montre parfois agressif.

Voici quelques conseils de bon sens qui devraient aider.

Préparer le départ

Le transport doit se faire dans un panier ou, mieux, dans une cage en plastique, lavable.