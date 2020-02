CONSEILS. Coronavirus : et chez nos animaux de compagnie ?

L’épidémie chinoise de coronavirose peut susciter des interrogations concernant les animaux de compagnie. Les coronavirus constituent une famille subdivisée en sous-familles et certaines souches sont susceptibles d’atteindre toutes les espèces, bovins, ovins, porcins et volailles, mais aussi la chauve-souris ou le serpent qui ont été évoqués comme source potentielle de l’épidémie.

Il n’existe actuellement qu’une seule maladie infectieuse potentiellement mortelle attribuée à un coronavirus chez nos animaux de compagnie : la péritonite infectieuse féline.

Qu’est-ce que la péritonite infectieuse féline?

La péritonite infectieuse féline (PIF) est une maladie virale mortelle causée par une souche de coronavirus félin. Il existe deux formes : la forme entérique, intestinale (FeCV), bénigne, et la forme à péritonite (PIF), mutation de la première. C’est cette forme, répertoriée dans le monde entier, qui est responsable de cas mortels. Elle se développe là où les chats sont en nombre (chats errants, refuges, élevages…). La plupart des chats concernés sont porteurs du coronavirus entérique félin (FeCV), sans danger. Un des problèmes de diagnostic est qu’il n’existe pas de test spécifique permettant de différencier les deux formes.

Transmission

Le FeCV vit dans les cellules du tractus intestinal et dans les excréments. Les chats s’infectent après avoir ingéré le virus lorsqu’ils se toilettent ou sont en contact avec des excréments contaminés. La mutation FeCV vers PIF se fait au sein de certains globules blancs, ce qui rend la contamination directe impossible. Les causes de la mutation FeCV - PIF ne sont pas formalisées à ce jour.

Symptômes

Il existe deux formes cliniques.

- La forme humide entraîne une accumulation de liquide dans les cavités corporelles (abdomen et poitrine). Elle provoque une distension abdominale et/ou des difficultés respiratoires.

- Dans la forme sèche (ou non exsudative), des lésions enflammées peuvent atteindre divers organes (reins, foie, yeux, système nerveux…).

Les chats atteints présentent une perte d’appétit, un amaigrissement, un abattement et une fièvre fluctuante qui résiste aux antibiotiques. Il n’y a donc pas de symptomatologie univoque de la maladie ce qui peut retarder le diagnostic.

Diagnostic

Le diagnostic va faire appel à des examens sanguins et pratiqués sur les liquides d’épanchement (dans les formes humides). Inconvénient : des résultats positifs ne permettent pas de différencier FeCV et PIF. Ces résultats doivent donc être rapprochés de l’environnement et de l’évolution de la maladie. Les examens histologiques (sur les tissus) sont les seuls pertinents mais ne sont pratiqués que post mortem.

Dans tous les cas, des résultats positifs dans un élevage doivent inciter à prendre des mesures d’hygiène, de détection et d’isolement des malades.

Traitement

La FeCV se résorbe en général spontanément. La prévention consiste à éviter la recontamination : garder les chats en intérieur, isoler les nouveaux arrivants pendant deux mois et ne les introduire que s’ils sont négatifs aux tests. Il n’existe actuellement aucun traitement efficace contre la PIF. Dans les formes humides des ponctions régulières permettent généralement de soulager les malades. En cas de diarrhée des traitements symptomatiques sont mis en place. La cortisone permet parfois de soulager les phénomènes inflammatoires. En fin d’évolution, des soins palliatifs sont à envisager, l’euthanasie étant souvent nécessaire.