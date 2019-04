CONSEILS. Comment préparer son animal à une anesthésie?

Qu’il s’agisse d’une intervention de convenance (détartrage, stérilisation) ou d’une chirurgie curative (réparation d’une fracture osseuse, chirurgie abdominale ou thoracique…) l’anesthésie est toujours une éventualité angoissante pour le propriétaire d’un animal de compagnie.

Disposer des informations nécessaires pour comprendre la procédure est donc un impératif pour pouvoir le rassurer.

L’anesthésie nécessite au préalable que l’animal soit en relative bonne santé (sauf intervention d’urgence). Il doit être à jeun de la veille de l’intervention. La nourriture doit être retirée en fin de soirée, il est en revanche possible de laisser de l’eau.

S’il est sous traitement, il est important de vérifier avec le vétérinaire s’il faut administrer ce dernier le jour de l’intervention. De même, s’il ne s’agit pas du vétérinaire traitant habituel, il est important de signaler toute réaction paradoxale à une anesthésie antérieure, ainsi que l’existence connue de crises d’épilepsie ou d’un diabète.

Le jour de l’anesthésie

Un examen général complet est toujours réalisé par le vétérinaire avant une intervention, en particulier au niveau cardio-respiratoire. La clinique tiendra les propriétaires informés dans le cas où une pathologie serait découverte durant de cet examen. Éventuellement des examens complémentaires seront envisagés. En fonction de leurs résultats, il est possible que l’intervention prévue soit repoussée.

Un bilan sanguin peut, également, être pratiqué en fonction de l’âge de l’animal et de la nature de l’intervention. Ce bilan est impératif à partir de l’âge de sept ans. Si un bilan récent (moins de trois mois) a été pratiqué, ou si le propriétaire souhaite limiter les frais, il lui appartient de le signaler au personnel de la clinique. L’ensemble de ces éléments peut être formalisé dans un document de consentement éclairé, signé par le propriétaire.

Une injection de tranquillisant et souvent réalisée lors du dépôt à la clinique. Elle permet, en particulier, de limiter les effets du stress.

Bon à savoir

Les protocoles anesthésiques sont adaptés en fonction de la taille et de l’âge de l’animal, mais également en fonction de la chirurgie prévue. Afin d’effectuer les injections en toute sécurité et pour permettre la mise en place de perfusions, un cathéter intraveineux est le plus souvent posé. Il est donc possible qu’une patte soit légèrement tondue.

Pour des raisons de sécurité, la grande majorité des interventions se font sous anesthésie gazeuse et une sonde trachéale est mise en place. Il n’est pas exceptionnel que, malgré toutes les précautions prises, une petite trachéite se déclare dans les jours suivant l’intervention. Elle se manifeste par une légère toux irritative, qui disparaît spontanément après deux ou trois jours.

La prise en charge de la douleur postopératoire est désormais une préoccupation constante. Les antalgiques sont administrés avant même le début de l’intervention et prolongés pendant et après. Il convient de bien respecter les posologies et la durée d’administration conseillée.

Le retour à la maison

La plupart des cliniques sont bien conscientes que la séparation est toujours difficile pour les propriétaires et pour les animaux. Pour des raisons de sécurité évidentes, l’animal ne pourra retourner chez lui que lorsque son état le permettra.

Il est important pour les propriétaires anxieux de maîtriser leurs émotions en récupérant l’animal. Le stress est toujours un facteur qui péjore la récupération, en particulier chez les chats. Il faut respecter les consignes générales qui sont prodiguées par la clinique et, dans tous les cas, laisser l’animal au calme à son retour à la maison, au moins la première nuit.

S’il est vrai qu’il n’y a pas d’anesthésie sans risque, le respect des procédures tant par la structure vétérinaire, que par les propriétaires eux-mêmes, permet d’aborder les interventions avec le maximum de sécurité.