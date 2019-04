CONSEILS. Comment bien gérer les traitements médicaux de vos animaux?

Si votre animal de compagnie est malade, il est probable que votre vétérinaire vous prescrive des médicaments adaptés à sa ou ses pathologie(s). Le terme recouvre l‘ensemble des substances utilisées pour traiter les pathologies générales (antibiotiques, anti-inflammatoires, traitements de la douleur) mais également les traitements de prévention (antiparasitaires) et les vaccins.

Quelques règles de base



Comme les médicaments humains, la plupart des médicaments vétérinaires disposent d’une AMM (Autorisation de mise sur le marché) qui, de fait, limite leur prescription et leur distribution aux professions compétentes. En ville, elle est assurée par les vétérinaires et les pharmaciens (sur présentation d’une ordonnance vétérinaire). Pour autant qu’une spécialité vétérinaire existe pour une molécule donnée, la délivrance de la même spécialité humaine n’est pas autorisée.



L’automédication est donc une très mauvaise idée. D’une part, parce que le mode d’assimilation des molécules est différent suivant les espèces. Et, d’autre part, parce que certains médicaments humains d’usage courant peuvent être toxiques pour l’animal. L’exemple le plus connu est celui du paracétamol, couramment utilisé chez l’homme et l’enfant, et qui présente une forte toxicité pour le chat avec des risques d’intoxication mortelle.

De la même façon, un médicament est prescrit de façon spécifique pour une pathologie précise sur un animal donné. L’administrer sans avis médical à un autre animal, au motif qu’il présenterait les mêmes signes pathologiques, est une très mauvaise idée.

Un bon exemple est celui de la toux, qui peut présenter des origines extrêmement variées telle que l’allergie, une infection, ou encore une pathologie cardiaque. Administrer un médicament non adapté peut présenter des risques certains pour l’animal malade.

L’observance, un facteur clé



Pour qu’un traitement puisse être efficace, il faut une adéquation entre la prescription et l’administration effective du ou des médicaments. Cette adéquation est appelée l’observance, qui consiste à respecter la prescription. Comme les médicaments humains, ceux destinés aux animaux sont prescrits en fonction d’un certain nombre de critères : la nature de la maladie, l’âge et le poids, la présence de facteurs de risques (pathologies associées) et pour une durée adaptée à la nature du problème.

Le non-respect de ces règles de prescription peut entraîner, au mieux, une inefficacité du traitement. Et au pire, un risque pour l’animal et son environnement. Prenons des exemples : les traitements pour des pathologies chroniques sont souvent interrompus à tort par les propriétaires.

Dans le cas d’une arthrose, cette interruption favorisera la réapparition des douleurs et une plus grande difficulté à la traiter. Dans le cas d’une pathologie cardiaque, l’arrêt du traitement engendre un risque vital pour l’animal. Dans le cas d’un traitement antibiotique, l’arrêt ou le sous-dosage des médicaments peut être responsable d’une résistance des germes.

Au-delà des idées préconçues, une des raisons souvent avancée de non-observance est la difficulté d’administration des traitements. Dans un prochain article, nous présenterons un certain nombre de techniques susceptibles de faciliter la tâche des propriétaires.

