CONSEILS. Ce qu'il faut savoir pour prendre soin de son animal

Les soins du pelage

De nombreux facteurs contribuent à la santé de la peau et du pelage de votre animal. En fonction de la race, le pelage, et notamment le sous-poil, est plus ou moins dense. Une inspection permet de vérifier l’absence de bourres de poils toujours difficiles à éliminer. On en profite pour noter, le cas échéant, la présence de pellicules ou de déjections de parasites.

Le brossage du pelage élimine les poils morts, démêle et évite la formation des bourres. La fréquence sera adaptée en fonction de la race, de la densité et de la longueur du pelage et du mode de vie. Les brosses sont à adapter en fonction de ces critères. Enfin, le brossage effectue un massage cutané qui renforce la vascularisation des follicules pileux et améliore la qualité du poil.

Les bains et shampooings sont plutôt réservés aux chiens. En dehors des shampooings thérapeutiques, même avec des produits de qualité, leur fréquence ne doit pas dépasser un shampooing par mois pour les chiens à poils longs. Pour les chiens habitués au toilettage, il convient de s’en remettre à l’expertise du toiletteur pour adapter la fréquence des visites et la qualité de la tonte en fonction des saisons.

Les soins oculaires

Certains chiens ou chats vont présenter des sécrétions oculaires qui s’accumulent au coin interne des yeux. Au-delà de l’aspect inesthétique, ces sécrétions peuvent être la conséquence d’une irritation oculaire passagère ou permanente, par exemple, quand l’animal présente un déficit de sécrétions lacrymales.

Dans tous les cas, ces amas plus ou moins purulents doivent être retirés car ils servent de foyer potentiel d’infection de la conjonctive. La façon la plus simple consiste à les retirer avec une solution de nettoyage adaptée aux carnivores (qui n’ont pas le même PH oculaire que nous).

Ces solutions contiennent un léger antiseptique pour traiter les infections bénignes. Cette solution doit être déposée à l’aide de compresses, en frottant légèrement (le coton ayant tendance à laisser des débris). Ces soins doivent être renouvelés quotidiennement chez les animaux qui présentent des sécrétions chroniques.

Les soins desoreilles

La plupart des chiens à oreilles droites et peu poilues n’ont quasiment pas besoin de soins auriculaires réguliers. Les chats sont dans la même situation et font d’ailleurs souvent seuls la toilette du conduit auriculaire externe.

En revanche, les chiens à oreilles tombantes et/ou poilues vont nécessiter des soins d’entretien réguliers. Le plus courant est l’épilation, souvent redoutée par les propriétaires, mais qui peut être pratiquée de façon quasi indolore avec un peu de doigté. Le vétérinaire ou le toiletteur sont là pour pallier les difficultés rencontrées par les propriétaires. Les poils ne doivent pas être coupés, le but de l’épilation étant précisément de récupérer les poils les plus profonds responsables des inflammations auriculaires.

Le nettoyage se fait avec un produit spécifique dont on dépose quelques gouttes à l’entrée du conduit. On masse gentiment le cartilage auriculaire pour répartir le produit dans le conduit. On laisse l’animal se secouer les oreilles pendant quelques minutes puis on récupère le liquide et les éventuelles sécrétions avec un coton-tige, délicatement introduit dans le conduit, que l’on remonte à la façon d’une cuillère le long des parois. Le cas échéant, et si la taille du conduit le permet un coton ou une lingette appliqués sur l’index peuvent faire le même office.

Les griffes

Apprendre à couper les ongles, notamment de son chat, permet d’éviter de se déplacer chez un professionnel. Les griffes des carnivores contiennent une petite matrice à la base, qui ne doit pas être coupée. Sur les griffes transparentes elle se voit bien. Sur les griffes sombres, il faut que le vétérinaire indique au propriétaire à quel niveau couper.

Souvent redoutée par les propriétaires, la coupe des griffes est simple à réaliser pour autant que l’on sache quel niveau ne pas dépasser, que l’on dispose d’un bon outil mais, surtout, que l’animal soit coopératif.

