CONSEILS. Aboiements, douleur à la patte, brossage... Quelques questions qui reviennent souvent chez le vétérinaire

Habituellement calmes, certains chiens hurlent dès qu’ils entendent une sirène. Comment éviter cela?

D’une façon générale, les sons aigus comme ceux des sirènes, mais également de certains instruments de musique (harmonica, flûte) se rapprochent de la fréquence des hurlements de ralliement dans les meutes.

Il s’agit donc d’une réaction réflexe contre laquelle les médicaments sont inefficaces.

Si vous avez des problèmes de voisinage à cause de votre chien, la meilleure solution est d’essayer de lui mettre un collier anti-aboiement.

Certains sont à base d’essence de citronnelle, donc moins traumatisants que les colliers à impulsion électrique.

Le chien devra le porter en permanence, quand il sera à la maison.

Les chats font facilement des bourres de poils. Certains d’entre eux peuvent même en vomir. Comment faire quand l’animal ne se laisse pas brosser?

Les boules de poils se forment dans l’estomac. Elles sont la conséquence du toilettage du chat par léchage. Les poils s’accumulent dans l’estomac et ne peuvent pas passer vers l’intestin.

Le chat les rejette donc en vomissant. La meilleure prévention reste le brossage. Certains aliments en croquettes sont étudiés pour éviter l’agrégation des poils et faciliter leur transit.

Des compléments alimentaires permettent également d’améliorer le transit intestinal.

Enfin, quand le chat forme également des bourres au niveau du pelage, et que son toilettage est difficile, la solution radicale consiste à le faire tondre régulièrement.

Il arrive que les chats aient des pellicules Malgré un brossage régulier. Que faire?

Tout d’abord, vérifier avec son vétérinaire que votre chat ne présente pas de pathologie cutanée (certains parasites) ou de maladie générale, par exemple, un déséquilibre thyroïdien.

Si ce n’est pas le cas, les pellicules correspondent à un excès de desquamation des cellules épidermiques. Vérifier que son régime alimentaire est bien équilibré, que la chat n’est pas en surpoids.

Beaucoup de chats trop gros forment spontanément ces pellicules.

Certains compléments alimentaires peuvent aussi améliorer la qualité de la peau.

En sautant, un petit chien s’est fait mal. Il garde la patte en l’air mais ne crie pas quand on le manipule. Se pourrait-il qu’il présente un souci de rotule?

Il ne devrait pas y avoir de fracture, puisque la manipulation n’est pas douloureuse.

Si le petit chien n’avait jamais présenté de boiterie auparavant, on peut logiquement éliminer les problèmes congénitaux qui se situent en général sur la hanche des chiens de petite race.

Sa boiterie est apparue brutalement. On peut donc considérer qu’elle est la conséquence traumatique de la chute.

Il est conseillé de voir un vétérinaire pour vérifier qu’il n’y a pas une luxation traumatique de la rotule (rare) ou une entorse du genou, avec lésion possible du ligament croisé antérieur.

En attendant cette visite, ce cher toutou restera au repos.