Comment le changement climatique impacte la faune dans les Alpes-Maritimes et le Var?

En première ligne. Dans nos arbres, dans nos jardins, dans nos forets. "La baisse des précipitations laisse moins d’opportunités aux reptiles et amphibiens pour se nourrir et se reproduire", avance Gregory Deso, représentant de l’Association herpétologique de Provence Alpes Méditerranée.

Tout comme ses confrères scientifiques passionnés par le monde du vivant, l’herpétologue ne dresse aucune conclusion hâtive: impossible d’assurer que le changement climatique porte l’entière responsabilité des changements de la faune.

Car, après tout, les pressions sont nombreuses comme le soutient Frédéric Billi, président de l’association des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes: "On sait que l’éclairage public, malgré les efforts faits, n’est pas favorable aux papillons de nuit."

Spécialiste de l’espèce, il observe une "diminution du nombre d’individus depuis trente ans": "On remarque que lorsque les étés ne sont pas trop secs, une amélioration est visible."

Mais pour certaines espèces, comme les moustiques, la chaleur qui joue les prolongations aide: ils se reproduisent jusqu’à ce que les degrés tombent. Une forme d’optimisation.

"Le paysage entomologique change tous les ans"

Autre phénomène et non des moindres: le développement d’espèces non endémiques. Certaines sont déjà célèbres: frelon asiatique, charançon rouge, pyrale du buis… "On voit des espèces africaines se faire moins rares qu’avant. On peut dire qu’elles sont pratiquement autochtones", lance Frédéric Billi qui vient appuyer la formule de Yoan Braud, entomologiste chez Entomia: "Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais le paysage entomologique change tous les ans."

Impressionnant. Et menaçant. "Les espèces de la plaine vont sur les sommets. Mais les conditions climatiques ne conviennent pas aux espèces montagnardes qui vont disparaître. C’est dommage", regrette amèrement le scientifique qui évoque le triste sort de l’anonconotus mercantouri : "L’analote du Mercantour vit autour de La Madone de Fenestre à Saint-Martin-Vésubie. On ne la trouve que dans ce secteur. Suivant cette logique, elle va aussi s’éteindre…"

Un exemple parmi tant d’autres. La nature ayant horreur du vide, des espèces en remplacent d’autres. Chamboulant malgré tout un équilibre, même s’il reste difficile d’en mesurer l’impact.

Des experts étudient ces conséquences. Les températures plus hautes que la normale en ces vacances de la Toussaint? Des données supplémentaires.

"Concrètement, certaines espèces vont entrer en hibernation un peu plus tard, d’autres vont coloniser d’autres milieux", résume Gregory Deso, pro des reptiles et amphibiens qui n’annonce pas pour autant une mutation immédiate de l’environnement: "Je vous rassure, on ne verra ni boa ni cobra ici!"