Le Centre Scientifique de Monaco explique comment la pollution lumineuse affecte les coraux

Les coraux qui s’assemblent pour former des récifs coralliens abritent 25% de la biodiversité connue en mer. Des récifs dont on estime que dépendent près d’un milliard d’êtres humains dans le monde, notamment pour la pêche, le tourisme et même l’agriculture, en étant un rempart contre la houle.

Les scientifiques alertent depuis de nombreuses années sur l’impact délétère de l’activité de l’homme sur ces organismes où la vie prospère: changement climatique, pollution, surpêche, etc.

Parmi ces pollutions, il en est une qui est encore peu étudiée et qui a fait l’objet d’une expérimentation au Centre Scientifique de Monaco (CSM) dont les résultats ont été publiés en 2020. Il s’agit de la pollution lumineuse, en d’autres termes la lumière artificielle la nuit.

Des signes de blanchissement en trois semaines

On sait en effet peu de choses sur l’impact d’une telle pollution sur les organismes marins, encore moins sur les coraux. "On est peu sensibilisés à cette question parce que c’est dur à étudier et à observer, confirme le Dr Christine Ferrier-Pagès, directrice de recherche du Département de Biologie marine au CSM. L’impact de la pollution lumineuse est étudié de façon relativement récente par rapport aux autres pollutions. On a commencé à s’y intéresser il y a une dizaine d’années, je dirais."

L’étude à laquelle a pris part le Dr Ferrier-Pagès et son équipe a été menée de concert avec celle du Pr Oren Levy, de la faculté des Sciences de la vie Mina and Everard Goodman en Israël, sur deux espèces de coraux tropicaux représentatifs de la Mer rouge.

"Nous avons appliqué la même quantité de lumière que peuvent recevoir des coraux en Mer rouge, dans le Golfe d’Eilat (particulièrement représentatif de cette problématique avec des côtes très éclairées), à 10 mètres de profondeur", détaille le Dr Christine Ferrier-Pagès. Résultat: les coraux soumis à l’expérience dans les aquariums du CSM ont montré des signes de blanchissement au bout de 3 semaines. "C’est relativement court. Dans le cas d’une exposition aux microplastiques, par exemple, il faut attendre 8 à 12 semaines avant de voir un effet."

Mais alors, comment l’expliquer? "Les coraux tropicaux vivent en symbiose avec des algues (qui fournissent 90% de la nourriture aux coraux), lesquelles photosynthétisent. Comme tous les organismes qui photosynthétisent, ils ont besoin d’une phase claire et d’une phase sombre, donc de jour et de nuit. Pendant le jour, ils vont photosynthétiser et ils auront besoin de la nuit pour réparer leur chaîne de photosynthèse", résume l’experte. Sans obscurité, ce processus est perturbé. "À terme, ça peut amener au blanchissement du corail et à sa mort."

La reproduction touchée aussi

Des travaux plus récents, menés également dans le Golfe d’Eilat, ont prouvé que la pollution lumineuse pouvait aussi impacter la reproduction des coraux. Publiés en mai 2023, ils montrent que la luminosité émise la nuit bouleverse la synchronisation des émissions de gamètes mâles et femelles nécessaires à la fécondation.

"Les coraux se reproduisent avec la lune. À chaque pleine lune, une fois par an, il y a émission massive de gamètes mâles et femelles. Et c’est cette émission massive qui permet de maximiser la reproduction, même si les poissons vont manger une partie des gamètes ou des larves." La lumière artificielle ne s’éteignant jamais, les gamètes ne sont plus émis au bon moment et "ça diminue la possibilité de reproduction".

Difficile à ce stade de faire un état des lieux réel des conséquences de la pollution lumineuse sur les coraux tropicaux. D’autres types de menaces entrent en jeu, au premier rang desquelles le changement climatique. Pour autant, on sait qu’environ 22% des côtes et 35% (20% sur l’ensemble de leur superficie) des zones marines protégées dans le monde sont victimes de cette pollution.

En Méditerranée, peu de coraux photosynthétiques mais surtout du corail rouge et des gorgones. (Illustration Institut océano. de Monaco / M.Dagnino) Photo Institut océanographique de Monaco/ M. Dagnino.