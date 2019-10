Comment cette société monégasque sauve et rééduque les chiens agressifs

Dans un film daté de 1998, Robert Redford incarnait l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. Vanessa Gaudel et Théo Caruso, eux, susurrent des mots doux à celles des chiens.

De leur passion respective pour les canidés - l’un évoluait alors à Monaco, l’autre dans le Var - est née une belle histoire d’amour. Puis, une société répondant au nom de Sky Dog, née le 27 mars 2017. La présidente est Nathalie Aureglia-Caruso, notaire à Monaco.

D’une simple boutique en Principauté et de cours à domicile, celle-ci s’est délocalisée un an plus tard dans la vallée du Paillon. "On s’est consacré aux sauvetages et à l’éducation comportementale", explique Hugo, 25 ans, formé à l’éducation des chiens agressifs.

Sur une propriété de plus deux hectares, à distance réglementaire des habitations voisines, les chiens évoluent dans de vastes enclos grillagés, quand ils ne sont pas dans la maison du couple.

5 millions de vues sur Youtube

Sky Dog, c’est avant tout deux branches bien distinctes. Le volet entrepreneurial, d’abord. "On gagne notre vie grâce à l’éducation à domicile et en extérieur. On privilégie les chiens avec des troubles du comportement, on aide les gens à garder leurs chiens", souffle Vanessa, 28 ans, déjà douze ans de métier.

"Il y a ceux qui sont agressifs avec les individus ou leurs congénères parce qu’ils sont asociaux, ceux qui ont peur de tout ou qui n’arrivent même pas à faire leurs besoins dans la rue. Parfois, ce ne sont même pas des chiens maltraités mais des chiens trop couvés."

Un travail en profondeur de remise en confiance s’amorce alors, grâce notamment à l’aide précieuse des propres chiens du couple. Dont Isco, un chien dit "régulateur". "Isco est un chien très sociable, rassurant, qui va provoquer le chien pour jauger son niveau d’agressivité."

Et puis, la branche associative. En lien avec le collectif et réseau de bénévoles UPA06 (Urgence pour un animal), Sky Dog participe à des sauvetages d’animaux maltraités, abandonnés, en proie à de profonds traumatismes. Soit sur ordre de la justice, soit en négociant avec leurs propriétaires.

Ils s’appellent Sparrow, Athena, Loki, Argos, Velia, Stallone… La rééducation progressive de Prince, un malinois ultra-agressif, a cumulé près de 5 millions de vues sur YouTube. Un coup de projeteur qui a fait connaître Sky Dog dans le milieu des sauvetages.

Dernière arrivée en date, celle d’Arthos, sauvé par les gendarmes et les associations animales des mains d’un propriétaire peu scrupuleux qui croisait ses chiens pour les vendre.

Sans subventions, Sky Dog carbure grâce à la passion viscérale des jeunes Vanessa et Hugo, guère avares en projets. "Il faut être investi, essayer de comprendre le chien, qu’il continue son éducation dans la compréhension et non dans la force. Il faut le laisser s’adapter et avoir du temps à lui accorder. Il y aura toujours du travail à effectuer. Plus on passe du temps avec lui, plus le chien évoluera et se sentira bien dans ses pattes."

Des projets professionnels pour 2020

En bas de la propriété, un vaste espace est actuellement en travaux pour accueillir dès 2020 des cours collectifs, le couple n’assurant pour l’heure que des cours individuels.

"L’idée est de faire venir dix maîtres et autant de chiens pour faire de l’éducation classique: les faire s’asseoir ou coucher, les rendre sociables, leur faire faire du slalom", relatent Hugo et Vanessa.

Autre projet: devenir centre de compétition pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et organiser des compétitions de Dog Cross Fit, autrement dit une course d’obstacles entre les chiens participants. Le tout soumis à des règles strictes.

"Il y a du saut de haies, du saut en longueur, du saut en hauteur pour attraper un boudin, de grands murs à franchir, du weight pulling c’est-à-dire la traction par le poids, liste Hugo. On reçoit tous les équipements le mois prochain. Le temps de tout mettre en place, d’aménager les lieux, on pourra débuter au début de l’année prochaine. C’est très prisé, on pourra accueillir une centaine de spectateurs."