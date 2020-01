Comment apprendre à votre chien la marche en laisse

Avoir un chien qui marche correctement en laisse en ville est un confort et une sécurité plus facile à mettre en place qu’on ne le pense.

Des solutions simples et de bon sens, appliquées dès le plus jeune âge, doivent permettre d’atteindre cet objectif. Cependant, certains chiens hyperactifs ou anxieux seront toujours difficiles à promener en laisse.

Il appartiendra alors au propriétaire de trouver des promenades adaptées pour son animal.

Familiariser le chien avec son équipement

La marche en laisse n’est pas innée chez le chien, elle doit être apprise. Il convient de familiariser l’animal avec son collier (ou son harnais) et sa laisse, dans les premiers temps à la maison, pendant des moments de détente ou de jeu.

L’équipement ne doit pas être considéré comme une contrainte. Associer la mise en place du collier (ou harnais) et de la laisse à une distribution de friandise est une bonne idée.

Apprenez ensuite au chien à se déplacer seul avec son "attirail " à la maison, sans que celui-ci soit un motif d’inquiétude pour lui.

Habituez-le, dans le même temps, à comprendre une sollicitation sonore à visée de commandement ("aux pieds", un sifflet, un claquement de langue). Dès qu’il répond à la sollicitation en venant vers vous, récompensez-le avec une friandise et complimentez-le.

Le but de ces exercices est de familiariser le chien avec son équipement et de lui inculquer des éléments de rappel.

Les premières sorties

Il est temps de commencer à sortir en laisse. Les premières sorties sont logiquement un peu difficiles. Le chiot se trouve perturbé par des sollicitations olfactives, sonores ou des mouvements extérieurs.

S’il tire sur la laisse, on peut lui résister légèrement mais surtout ne pas opposer une traction à la sienne, qui encouragerait le chien à se

" reposer " sur son collier ou son harnais. Au contraire, stopper tout mouvement, adresser au chien la sollicitation sonore précédemment évoquée et récompensez-le par la friandise prévue dès qu’il revient au pied.

Les premières promenades doivent être courtes et exemptes de tout comportement coercitif. Certains chiots vont s’adapter à la marche en laisse en quelques jours, d’autres seront des tracteurs invétérés malgré des semaines de travail.

Il est faux de penser que tous les chiens qui tirent anormalement en laisse ont été mal éduqués. Comme les hommes, certains animaux sont plus calmes que d’autres, certains sont renfermés, d’autres sont proactifs.

Comprendre les motivations de l’animal

Dans tous les cas, il n’existe pas de solution miracle pour améliorer la situation de chacun et il convient de comprendre quelles sont les motivations du chien.

Sont-elles d’ordre caractériel: le chien est-il un hyper actif qui, excité par les sollicitations extérieures, n’obéit plus à son maître et tire quasi constamment?

Sont-elles d’ordre circonstanciel : le chien marche globalement bien en laisse mais va "se lâcher" face à certaines sollicitations telles que le croisement d’autres chiens, la peur de stimulis sonores (sirènes…)?

Le harnais, moins risqué

Dans tous les cas, pour les gros "tracteurs ", il convient d’abord de vérifier si le harnais n’est pas plus adapté que le collier. Prétendre arrêter un chien avec un collier étrangleur est souvent illusoire et potentiellement dangereux pour sa trachée.

Le harnais, en s’appuyant non pas sur la gorge mais sur le thorax, offrira une surface de traction plus étendue et moins risquée.

Certains dispositifs de colliers éducatifs (par exemple Halti ND) vont empêcher le chien de trop tirer en lui courbant la tête, un peu comme l’enrênement d’un cheval.

C’est le chien qui en tirant se contraint, et non la traction du propriétaire.

Ces dispositifs seront adaptés pour les tracteurs permanents.

Pour les autres, il appartiendra au propriétaire d’être vigilants aux situations déclenchantes, par exemple, changer de trottoir et calmer le chien s’il est réactif aux congénères ou s’arrêter de marcher, le calmer et le récompenser s’il s’agit d’une traction liée à une angoisse particulière.



Dans tous les cas, la patience est la règle d’or. La contrainte violente est la meilleure solution pour... que le chien refuse définitivement de marcher en laisse.