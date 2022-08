"Comme s'il était apprivoisé". Un dauphin aperçu plusieurs fois au milieu des baigneurs face à la Prom', à Nice

"On pense qu’il est arrivé au début du mois de juin. En tout cas c’est la première fois que nous nous l’avons vu. Au départ on faisait très attention, parce que ça peut être dangereux s’il était sauvage, mais on s’est rendu compte qu’il cherchait le contact. Comme s’il était apprivoisé », témoigne Claudio, de Jet évasion, à Nice.

Oui, un dauphin a bien "élu domicile" sur le littoral niçois sur la promenade des Anglais. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours en témoignent. "Le dauphin s’amusait avec les baigneurs, avec nos jets ski, il passait en dessous, au-dessus. Il est revenu tous les jours, c’était magique", poursuit Claudio. "Et c’était bien toujours le même dauphin, il a une cicatrice sur le côté", dit-il encore.

Tentatives de le ramener au large

En professionnel de la mer, Claudio a prévenu les pompiers pour tenter de ramener le mammifère marin au large, pour sa sécurité. Une première tentative... mais le dauphin, pas farouche, est revenu vers la côte.

Samedi, c’est vers Carras que les baigneurs ont eu la surprise de voir arriver le petit prince des mers... Comme un poisson dans l’eau malgré les dizaines d’enfants émerveillés qui l’entouraient.

Belhsan, 22 ans, a vécu "la meilleure expérience de sa vie". "Il était du côté de la plage de sable avec les terrains de volley. Il a joué avec nous, il y avait ma petite sœur, il allait sous elle et la soulevée. Il était tendre", souffle-t-il, encore ému de cette belle rencontre. "On le caressait, il se mettait sur le dos pour qu’on lui touche le ventre. C’était génial. C’est dingue, on aurait dit un dauphin apprivoisé, comme s’il s’était échappé d’un parc", sourit Belhsan. C’était vers 18 heures. " Et un sauveteur a ensuite appelé les pompiers qui l’ont ramené au large", raconte encore le jeune Niçois.

Une seconde tentative de mettre "en sécurité" le mammifère docile, car sans le vouloir un humain pourrait le blesser... "On pense qu’il va revenir encore, il a l’air vraiment trop habitué aux hommes", prédit Claudio.