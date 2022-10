Coincée dans un sac plastique et amputée, une petite tortue miraculée relâchée au large de Villeneuve-Loubet

La structure est pilotée par Sidonie Catteau, chargée de mission à l’association Marineland, qui n’a donc pas caché son émotion lorsque la bête a été relâchée au large de Villeneuve-Loubet. Épilogue d’un sauvetage rendu possible par la collaboration entre cet établissement, la clinique vétérinaire "Ric et Rac", la commune d’Antibes, le club Be Free to Dive, pour le soutien logistique, et une foule de bénévoles.

C’est là qu’intervient le vétérinaire Marc Leclerc. "Il n’y avait pas d’autre option que celle de l’amputer sous anesthésie générale, explique le chirurgien. On voit régulièrement en mer des animaux avec un membre en moins, cela n’entache pas leurs chances de survie. Pendant les quelques jours précédant l’opération, elle ne mangeait pas et semblait faible. Mais juste après, elle s’est remise à manger, ce qui montrait qu’elle allait beaucoup mieux et qu’elle ne souffrait plus."

Pendant tout l’été, des bénévoles se sont relayés au chevet de Pirac pour la nourrir et veiller sur elle. Au fil des jours, elle a bien récupéré. Mais il a fallu attendre jusqu’à hier pour la relâcher: durant la saison touristique il y a beaucoup de bateaux sur l’eau, c’est plus dangereux. Et il était nécessaire de la remettre à l’eau avant que les températures ne diminuent. L’opération initialement prévue la semaine dernière avait dû être reportée en raison du mauvais temps.

Capacité d’adaptation

Hier, l’animal est retourné à son état naturel. "C’est amusant, elle est restée de longues minutes à proximité du bateau, remarque Stéphane Jamme, photographe de l’association "Les Aquanautes", qui s’était mis à l’eau pour immortaliser le moment. Au tout début elle semblait un peu déroutée, a eu l’air d’observer l’environnement. Et c’est seulement après qu’elle a plongé. C’est fou cette capacité d’adaptation!"

Car malgré sa patte en moins, elle est parvenue sans souci à s’orienter avant de s’enfoncer dans les profondeurs. "Les pattes avant servent normalement de propulsion et les pattes arrière de gouvernail, explique Sidonie Catteau. Pirac compense son membre amputé avec les trois autres, elle peut ainsi nager et se diriger."

Si tout se passe bien pour la petite tortue, elle va encore beaucoup grandir et grossir. En espérant qu’elle ne recroise pas de débris plastiques, particulièrement nocifs pour ces animaux.

Savoir +

Partenaires de l’opération: le MNHN (Muséum national d’histoire naturelle), RTMMF (Réseau tortues marines de Méditerranée française), le Conservatoire du littoral, la ville d’Antibes Juan-les-Pins, la SNSM, le club de plongée Be free to dive, la clinique vétérinaire "Ric et Rac", l’association "Les Aquanautes" et les bénévoles de l’association Marineland.