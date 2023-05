Croquettes, litière, accessoires... Les abandons d'animaux augmentent avec l'inflation

"Une portée de chatons avec leur mère a été retrouvée enfermée, scotchée dans un carton déposé dans un conteneur à poubelles au Rayol-Canadel". Ce genre de gestes de "gens qui n’ont pas le courage de leurs actes" ne sont hélas pas nouveaux pour Dominique Labé. Sauf qu’étant donné le contexte économique actuel, la présidente de l’Association Croisienne d’Aide et de Défense aux Animaux craint de les voir empirer...

Lorsque tombe le couperet des fins de mois difficiles et qu’il faut "arbitrer", le budget "animaux" serait l’un des premiers touchés.

Selon les estimations, le coût annuel pour un petit chien sans problème de santé particulier avoisinerait les 400 euros pour bondir à plus de 1.000 euros pour un "grand chien"...

Recourir au panier anti-inflation "animal"

D’où une "logique de l’économie" cruellement ressentie au sein de la SPA plus que jamais dans le rôle des "pompiers de service" lorsque tombent les abandons de chiens, chats et autres NAC...

Ces abandons (toutes causes confondues) ont augmenté au premier trimestre avec 15% de prise en charge en plus en janvier, février et mars.

Face à la situation, le Parti Animaliste demande carrément au gouvernement l’inclusion des aliments pour animaux dans le panier anti-inflation afin de garantir leur accessibilité.

"À la détresse financière subie par nombre de nos concitoyens ne doit pas s’ajouter la détresse psychologique de devoir se séparer d’un être cher", plaide Catherine Hélayel, coprésidente et porte-parole du mouvement.

Point positif malgré tout, 35% des Français (1) préfèrent réduire d’autres dépenses afin de continuer à gâter leurs boules de poils.

Un tiers cherchent à adoucir la facture en se tournant vers des produits moins chers ou faits maison, ou encore en limitant les achats non essentiels (vêtements, solutions de gardiennage, séances avec un éducateur canin ou félin...).

Croquettes à + 17%

La problématique ne se limite pas aux propriétaires qui ne peuvent plus assumer le coût des produits...

"Nos refuges subissent une hausse de 17% du prix des croquettes pour chats et pour chiens ainsi que de la nourriture spécialisée pour les animaux plus fragiles. Une hausse des coûts de la litière, des accessoires pour animaux et des produits de nettoyage", est également pointée par les représentants de l’association qui héberge, nourrit et soigne ses pensionnaires.

"A ces augmentations s’ajoute celle du coût de l’énergie alors que les chatteries et les chenils sont chauffés en continu pour garantir le bien-être de nos pensionnaires. On est passé de 832 euros de coût de fonctionnement en 2022 pour chacun des animaux, à 942 euros", chiffre le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, qui comptabilise 45.000 animaux recueillis chaque année dans ses 64 refuges.

Portes ouvertes les 13 et 14 mai

La conjoncture étant ce qu’elle est, cette triste logique se poursuit avec une stagnation du nombre d’adoptions. Les animaux restent plus longtemps dans les refuges avant de trouver de nouveaux maîtres... "En moyenne jusqu’à 56 jours", précise une porte-parole. Ce qui aboutit inexorablement à la saturation de ces lieux d’accueil avant même le début de la période estivale...

Planche de salut, les journées portes ouvertes les 13 et 14 mai 2023 qui constituent toujours en tremplin pour l’adoption. Pour peu qu’ensuite, celle-ci ne rime pas avec abandon.

1. Sondage réalisé auprès d’un panel de 1.500 propriétaires de chiens et chats par Rover, réseau pour les services aux animaux de compagnie.