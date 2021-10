C'est désormais incontestable: un siècle plus tard, le loup est de retour en Loire-Atlantique

Un cadavre de loup a été découvert mi-octobre sur le bord d'une route de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, signant la présence de cet animal dans ce département pour la première fois depuis un siècle, a annoncé la préfecture jeudi dans un communiqué.

Le cadavre a été retrouvé le 15 octobre par les services d'entretien des routes du département sur le bord de la RD 213, selon la préfecture.

D'abord pris pour celui d'un chien, le cadavre a été conduit chez un vétérinaire pour être identifié par son tatouage ou son puçage, avant d'être transféré dans les locaux des services techniques de Saint-Brévin-les-Pins.

Le 20 octobre, un employé des services techniques a envoyé des photos de l'animal à un membre du Groupe Mammalogique Breton (GMB), ensuite transmises à l'Office Français de la Biodiversité (OFB), "qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup gris de l'espèce Canis lupus lupus", selon la préfecture.

L'animal a été récupéré par le réseau Loup de l'OFB "pour des analyses complémentaires afin de déterminer l'origine de l'individu et les causes de sa mort", selon la même source.

"La présence du loup en Loire-Atlantique est une première depuis près d'un siècle", souligne la préfecture.

Un loup avait été photographié le 14 mai dernier à Jard-sur-mer, sur la côté vendéenne, à environ 120 km au sud de Saint-Brévin-les-Pins.

"S'agit-il de ce loup observé en Vendée en mai dernier ou bien d'un autre jeune loup en dispersion? Les analyses conduites devraient permettre d'apporter une réponse", précise le Groupe Loup Bretagne, un collectif créé par le GMB et Bretagne Vivante, dans un communiqué.

"Compte-tenu des connaissances de la biologie et des comportements de l'espèce, on peut être certain que qu'autres (loups) disperseurs atteindront tôt ou tard la Loire-Atlantique et les départements bretons", estime en outre le Groupe Loup Bretagne, qui demande aux autorités d'anticiper "ce retour spontané" afin de préparer "des conditions optimales de cohabitation".

Considéré comme éradiqué en 1937 au niveau national, le loup est réapparu dans le parc du Mercantour (Alpes-Maritimes) en 1992. La population de cette espèce protégée est aujourd'hui estimée entre 414 et 834 individus, avec une présence détectée jusqu'en Normandie et dans le Centre-Val-de-Loire.