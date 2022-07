Canicule et sécheresse: pourquoi les oiseaux ne chantent plus en centre-ville de Nice?

Des conseils pour nos compagnons à quatre pattes

Un mercure qui n’en finit plus de grimper? Pas bon non plus pour nos amis à quatre pattes, dont les chiens.

Patrick Villardry tire la sonnette d’alarme: "Il faut faire très attention au coup de chaleur qui peut arriver à tout moment chez un chien restant au soleil."

Mouiller, mouiller, mouiller

Les signes qui doivent alerter? "Il titube, les yeux sont révulsés, la langue pend, le halètement est plus fort que d’habitude." Que faire si ces symptômes apparaissent ? "Plonger les quatre pattes du chien dans l’eau. Ensuite, lui mettre de l’eau sur la tête et placer une serviette-éponge mouillée d’eau fraîche sur le dos."

Ce dispositif fait baisser la température de l’animal. Et il est aussi valable pour les chats, même si ces derniers, savent contrer la canicule en se reposant et en restant inactifs. Et si l’animal ne va pas mieux? "Direction le vétérinaire, qui va lui administrer un tonicardiaque pour stimuler le cœur."

Éviter les heures les plus dures

Doit-on laisser le chien cloîtré à la maison? "Non, mais il ne faut pas le promener aux heures les plus dures, sur du bitume trop chaud qui pourrait lui brûler les coussinets. Il existe d’ailleurs une pâte à tamponner sous les pattes, 3 fois par jour. Elle durcit et protège. On la trouve en pharmacie." Bien évidemment, donner à boire de l’eau fraîche à un animal (chien, chat, etc.) tombe sous le sens.

Voiture au soleil: danger!

Et le chien en voiture? Les règles sont les suivantes: "Fenêtres ouvertes ou climatisation modérée, arrêt toutes les deux heures, faire sortir le chien, lui mouiller la tête. Si on doit laisser le chien dans une voiture, on doit impérativement la garer à l’ombre avec la certitude que le soleil ne va pas tourner, les quatre vitres restent ouvertes de quelques centimètres, et on prévoit une gamelle d’eau à proximité de l’animal."

Malgré toutes les mises en garde, on arrive parfois, en plein été, à des situations d’urgence où les chiens, laissés imprudemment dans des habitacles en plein soleil, se retrouvent à l’article de la mort. Là, Patrick Villardry est formel: "Sur toutes les communes du littoral azuréen, qu’on soit policier, sapeur-pompier et même particulier, si un chien est en péril, on a le droit de casser la vitre pour sauver l’animal."