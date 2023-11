Brigitte Bardot défend "l’adoption" des sangliers par des particuliers

Les sangliers font désormais partie du quotidien des Varois. Que ce soit dans leurs promenades en bord de rivage ou leur quête de nourritures dans nos chères poubelles renversées...

Une proximité qui en amène certains à nourrir, voire recueillir ces bêtes parfois fort démunies face à la pression foncière ou leur habitat petit à petit colonisé par le loup. S’agissant d’une espèce sauvage, ce recueil par des particuliers est toutefois formellement interdit.

Sauf que vu de Saint-Tropez, Brigitte Bardot ne l’entend pas de cette oreille concernant les marcassins, "souvent orphelins et victimes des chasseurs".

Grosses brutes

"J’ai sous les yeux le témoignage bouleversant d’une famille dans le Loiret chez qui vos grosses brutes sont intervenues sans une once d’humanité pour enlever deux jeunes sangliers, Mimi et Pumba, et les transférer dans un parc de chasse afin d’être abattus", débute B.B. à l’adresse du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu.

Une lettre ouverte signée ce mercredi où elle le jauge par rapport à François de Rugy qui, lui en 2018, avait permis la régularisation de particuliers ayant secouru un sanglier.

Condamnés à une mort certaine

"Pourquoi modifier cet arrêté pour ne proposer aucune solution et condamner à mort tous les sangliers recueillis?, interroge-t-elle désemparée. Ma Fondation est sollicitée par des particuliers qui ont sauvé des marcassins isolés, perdus, qu’ils n’ont pas le cœur d’abandonner à une mort certaine. Quelle solution pourrons-nous leur apporter si votre décision arbitraire, qui ne tient pas compte de la réalité de terrain, tombe comme un couperet? ", poursuit-elle avant de sortir "l’artillerie lourde".

Paillassons des chasseurs

"J’en ai marre des décisions stupides de nos ministres déconnectés, sourds aux préoccupations des Français concernant la protection des animaux et à leur ras-le-bol de voir les politiques n’être que les paillassons des chasseurs, les pantins du lobbyiste Thierry Coste (lobbyiste et conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, Ndlr) et de son bouffon Schraen (président de la Fédération nationale des chasseurs)", dégaine la pasionaria de la cause animale.

Miracle de Noël

"Si, comme pour cette famille du Loiret, votre « solution" est d’envoyer les animaux dans un parc de chasse ou un élevage pour la viande c’est totalement irresponsable, et c’est la preuve que l’argument sanitaire ne tient pas car il y a bien moins de risques à détenir un animal dans un environnement adapté, hors d’un élevage et hors circuit de la consommation. Tout cela est une vaste hypocrisie, une forme de sadisme, qui fait penser aux régimes totalitaires, une lâcheté », achève B.B. qui demande au ministre "d’intervenir personnellement en faveur de cette famille du Loiret" pour qu’elle puisse garder ces "deux orphelins victimes de la chasse".

"Je n’attends pas un miracle de Noël, juste un sursaut d’empathie, d’intelligence et de bienveillance", conclut-elle sur un ton cette fois plus clément.