Le cirque Zavatta s'installe à Antibes, la Ville veut interdire toute représentation

Le numéro n’amuse plus personne… mais il est loin d’être terminé. Pire, à Antibes, il ne fait que commencer. Après avoir été refoulé par le maire de Saint-Laurent-du-Var qui l’accusait de s’être installé dans le quartier du Point-du-Jour sans autorisation en début de semaine, le cirque Muller-Zavatta s’est rapatrié à Antibes.

Le voyage s’est fait en deux temps: la première partie du convoi a passé la nuit de lundi à mardi sur le parking de l’Azurarena, dans la zone des Trois-Moulins, au nord de la ville. Avec une partie des animaux. Le reste des véhicules est arrivé en fanfare, klaxons à fond, ce mardi vers 10h30.

Sur les terrains d’Ecotone

Il s’agit plus précisément des terrains que la Compagnie de Phalsbourg a rachetés à la municipalité pour y construire le projet Ecotone, future porte d’entrée de la technopole de Sophia Antipolis.

Si les circassiens étaient plutôt satisfaits de l’emplacement qui permettait aux bêtes de brouter dans l’herbe en attendant le premier spectacle, samedi, la trêve n’a pas duré.

Représentations interdites

Dans un communiqué, la Ville a fait savoir, sur-le-champ, "qu’elle prenait un arrêté interdisant les représentations sur ce terrain pour des raisons d’hygiène et de sécurité". Et pour cause: le site est une ancienne décharge. Sa dépollution est prévue en septembre prochain.

Douche froide pour les Muller. Franck, le patron, s’étonne: "Ça ne faisait pas partie de la négociation avec la préfecture. La condition pour qu’on vienne à Antibes était qu’on puisse faire la quinzaine de spectacles qui était programmée pendant les vacances scolaires, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai."

Déterminée, la famille était déjà en train de monter les premières tentes du campement, ce mardi soir. Quelle sera la position des pouvoirs publics (Ville et préfecture) face à cette situation? Affaire à suivre…