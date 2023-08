"Un chien ne se réveillera jamais un matin avec l’envie de vous abandonner": vers un été record

"Quand le chien est éduqué, on ne l’abandonne plus"

Jean-François Piquet, ancien comandant de police au Quai des Orfèvres aujourd’hui à la retraite, est responsable de l’éducation canine au sein de l’Esterel club éducation canine (ECEC), à Fréjus. Passionné de chiens, il évoque cet aspect peu répandu et pourtant ô combien important lorsque l’on désire recueillir une petite boule de poils chez soi.

C’est important d’éduquer son chien?

C’est primordial! Un très faible pourcentage des gens qui ont un chien le fait. Un chien, ce n’est pas un enfant. Il a un langage et une façon de communiquer particulière.

Pourquoi?

Pour créer une connivence. Une fois que cette connivence est installée, que le chien est éduqué, on ne l’abandonne plus. Si le maître vit bien avec le chien, tout se passe bien. Aujourd’hui, les gens abandonnent leur chien principalement parce qu’ils ne parviennent pas à le gérer. Et c’est vrai qu’un chien peut devenir agressif ou infernal s’il n’est pas éduqué.

Comment on fait?

Par une éducation positive et naturelle. Et surtout pas par une méthode coercitive qui éduque par la peur et peut conduire à des accidents par la suite. On fait cela en douceur, par des caresses, en donnant des friandises, pour que le chien comprenne ce qui est bien et qu’il reproduise les bons comportements. On éduque le chien, mais on explique aussi au maître comment se comporter.

Et un chien qui a été abandonné?

Ce n’est pas parce qu’il a été abandonné que le chien a des problèmes. Des chiens le sont parfois parce que des personnes âgées sont placées en Ehpad par exemple. Il n’y a alors aucun autre problème que celui de trouver un maître qui va l’aimer. D’autres chiens ont des problèmes particuliers plus difficiles à gérer s’ils sont déjà adultes.

Que faire en cas de traumatisme profond?

On peut faire un diagnostic de première intention. C’est-à-dire que l’on établit un profil psychologique du chien. S’il a été maltraité physiquement, on peut par exemple essayer de le resociabiliser. Mais ce n’est pas toujours possible. Nous sommes une association de bénévoles et assurons des cours collectifs. On ne pourra pas essayer d’éduquer un chien agressif de par son passé. Mais s’il a besoin d’un travail individuel car le traumatisme est plus profond, on peut l’orienter vers un éducateur professionnel capable de gérer son traumatisme individuellement.

L’éducation doit-elle être systématique?

Que le chien vienne d’un refuge ou d’un éleveur, il faut passer par cela. On a d’abord l’éducation de base les premiers mois. Il faut le sociabiliser, expliquer aux maîtres quoi faire et ne pas faire.