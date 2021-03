Avoir un chien ou un chat est-il plus mauvais pour l'environnement que de rouler en SUV?

En 2009, le livre "Il est temps de manger le chien" de Brenda et Robert Vale provoquait la colère des propriétaires de compagnons à quatre pattes.

Sa conclusion était sans appel: l'énorme consommation de viande par un chien de taille moyenne a un impact sur la planète deux fois supérieur à celle d'un SUV conduit sur 10.000 km.

Dix ans et plusieurs études plus tard, les scientifiques ne s'accordent pas sur l'ampleur de l'empreinte carbone des chiens et des chats, principalement liée à leur alimentation.

"Je n'ai rien contre les animaux de compagnie, ils font beaucoup de bien aux gens (...) Mais pour faire des choix éclairés, il faut avoir toutes les informations", explique à l'AFP Gregory Okin, professeur à l'Université de Californie à Los Angeles.