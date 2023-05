Avec la prolifération des moustiques tigres, les "anciens" moustiques ont-ils disparu?

On ne parle que de lui. Avec ses stries noires et blanches et son nom féroce, le moustique tigre est devenu LE nuisible de nos belles saisons. Mais il est loin d’être le seul à piquer en France. "Dans les forêts, les eaux sales, les rivières, au Sud, au Nord… On recense 65 espèces de moustiques différentes en France métropolitaine. En Camargue par exemple, on est dévoré par des moustiques issus des marécages, pas par l’Aedes albopictus", pose Didier Fontenille, entomologiste médical spécialiste des maladies vectorielles (transmises, notamment, par des insectes).

Depuis une vingtaine d’années, l’Aedes albopictus, qui a peu à peu colonisé une grande partie de l’Hexagone, a su tirer profit "d’une niche écologique", dixit ce spécialiste. Urbain, il aime pondre dans les petites retenues d’eau stagnantes, offertes par les humains: soucoupes sous les pots de fleurs, arrosoirs non vidés, avaloirs d’eau dans les rues mal drainées, etc.

Un mode de fonctionnement qui ne le fait pas entrer en compétition avec le moustique commun ou Culex pipiens, qui nous piquait bien avant lui… et continue de le faire!

Moustique tigre le jour, moustique commun la nuit

Car ces deux-là ont chacun leurs habitudes. "Rappelez-vous: nous n’étions pas piqués en journée avant 2004. Le moustique commun existe donc toujours: c’est lui qui nous pique la nuit. Le moustique tigre attaque dans la journée, plutôt vers 5 et 6 heures du soir, même s’il peut y avoir quelques égarés ou des bringueurs qui s’invitent parfois dans nos chambres. Pourquoi? Impossible à dire. Chaque espèce a son fonctionnement", détaille Didier Fontenille.

Originaire des forêts tropicales asiatiques, le moustique tigre évolue, à la base, de préférence en extérieur. "Il ne connaissait pas les maisons mais du fait de sa présence depuis un moment sur nos territoires, il y entre de plus en plus. Car il a une capacité évolutive extraordinaire! En 200 ans, il a réussi à coloniser toute une partie du globe en profitant de l’animal le plus répandu sur terre: l’Homme", conclut le spécialiste.