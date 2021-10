Après la vidéo polémique, on est allé prendre des nouvelles de Nicea, la chevrette sauvée d'une mort certaine à Nice

Le film est assorti du commentaire d’Henry-Jean Servat: "Adoptée par la Ville de Nice, marrainée par Brigitte Bardot, Laura Tenoudji et Bianca Estrosi, Nicea a pris du poil de la bête et vit à l’abri de la bêtise et de la cruauté des hommes. Pour le moment. Grâce à Stéphane Gastaud dans la ferme pédagogique Bermond."

Et c’est là, que depuis quelques mois, la chevrette, baptisée Nicea, grandit. Prospère. Elle a fait ami-ami avec d’autres animaux de la ferme, dont quelques chiens placides et bienveillants. Elle court sur ses quatre pattes désormais bien agiles et solides. Effectivement, la vidéo montre un gracieux cervidé cavaler d’un bout à l’autre du jardin.

Il a suffi qu’Henry-Jean Servat twitte une vidéo de Nicea en train de gambader dans son parc pour que des internautes se déchaînent via les réseaux sociaux. Accusant le conseiller municipal niçois délégué à la Protection animale et ceux qui s’occupent de la chevrette rescapée, de faire n’importe quoi.

#Nice Nicéa en cette fin d après midi, tranquille. Hors de la vue et du contact des hommes, sinon de son gardien. Ferme Bermond. Loin de la bêtise et de la cruauté. Elle a à peine quatre mois. pic.twitter.com/33VR5Zy0iO

"Sa place est en forêt"

Que n’a-t-il pas fait là... Aussitôt, des flots de commentaires, pas vraiment tendres, souvent très cruels, parfois grossiers, s’abattent sur l’élu. Morceaux choisis dans le registre des messages les moins orduriers...

"Vous êtes fou ou un monstre! On voit bien que cette chèvre est affolée et cherche à partir. Sa place est en forêt et non enfermée dans un si petit espace pour votre bon plaisir"...

"Est-ce qu’elle joue, se défoule ou est-elle en panique, stressée?"...

"Cet animal sauvage a été volé par un ignare. Sa mère était à 10m (un ami à vous?). Elle n’a pas besoin de lait. Ce n’est pas un enfant. Rendez-la au sauvage. Vous êtes hors la loi!"...

"Vous pensez vraiment qu’elle va être épanouie et pas flippée du tout dans un enclos?".

Henry-Jean Servat est écœuré par tant de haine. Il parle de "quelques crétins s’exprimant sous pseudonymes".

La meilleure solution actuellement

La vidéo? "C’est Stéphane Gastaud, le responsable de la ferme, qui me l’a envoyée à ma demande, dit-il, car je reçois énormément d’appels et de messages me demandant des nouvelles de Nicea. Cette vidéo est là pour montrer que la chevrette va bien. Elle a 5 mois, est suivie par un vétérinaire. Où la mettre ailleurs que dans cette ferme en l’absence d’un centre pour la faune sauvage? La bête ne pouvait pas retourner dans la nature, au risque de se faire tuer. C’est la meilleure solution d’attente provisoire. En la plaçant là, je voulais aussi qu’elle soit un symbole de Nice, ville amie des animaux. Et on se fait salir par une bronca de gens ignobles et abjects."