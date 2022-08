Affecté par le décès de son maître, un chien s'échappe en mer et est secouru à 800 mètres au large d’Antibes

"Je ne comprenais pas comment ce chien avait pu se retrouver en pleine mer ainsi", raconte l’élu, qui apprend rapidement le pourquoi du comment, en postant une photo de l’animal sur les réseaux sociaux. "On m’a vite recontacté et j’ai pu avoir les propriétaires du chien au téléphone, en pleurs."

C’est Sabrina qui apprend la nouvelle la première. Et s’effondre à l’autre bout du fil. "J’étais avec ma mère, on a pleuré comme des enfants. Aujourd’hui on en pleure encore quand on en parle, on n’y croyait plus."

Tout est allé si vite. La maman de Sabrina promène Tyron sur le front de mer de Villeneuve-Loubet, mardi en début d’après-midi. Une balade que le chien n’a plus effectuée depuis le décès brutal de son maître, le papa de Sabrina, en janvier dernier.

"D’un coup, il s’est échappé alors qu’il était en laisse. Il a fait tomber ma mère et est parti en mer. Une dame témoin de la scène a alerté les pompiers, le voyant disparaître dans la houle."

Pendant près d’une heure, les secouristes chercheront l’animal, très bon nageur, sur quelques dizaines de mètres devant la plage. En vain. À leur retour, l’issue la plus probable plonge Sabrina et sa mère dans un profond chagrin.

Elles apprendront quelques heures plus tard que Tyron, rapatrié sur la plage de galets par son sauveteur, a été ausculté par un vétérinaire puis confié à la Spaca (Sauvetage protection animaux Côte d’Azur), structure basée à Vence, en attendant de retrouver ses propriétaires.

Relation fusionnelle avec son maître